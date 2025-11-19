Германия начала готовиться к боям в Берлине 9 19.11.2025, 15:59

6,172

Фото: dpa

Из-за угрозы нападения России.

Батальон охраны бундесвера провел ночные тактические учения в берлинском метро на фоне предупреждений министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что угроза нападения России может реализоваться раньше прежних прогнозов. Как сообщает Der Tagesspiegel, в ходе недельных маневров солдаты отработали действия по защите федерального правительства, ведение боя с условными диверсантами, эвакуацию раненых и работу в условиях ограниченной видимости.

Подполковник Майк Тайхгребер, командир батальона, пояснил, что цель учений — отработка действий при «наихудшем сценарии» развития событий. Офицер добавил, что подобные учения проходят второй год подряд, а метрополитен был выбран для тренировок как реалистичная локация, поскольку в кризисной ситуации тоннели могут использоваться для переброски воинских подразделений.

17 ноября Борис Писториус заявил, что российская армия может восстановить наступательный потенциал для нападения на страны НАТО не к 2029 году, как предполагалось ранее, а уже к 2028-му. При этом некоторые военные эксперты, по его словам, считают, что у Европы «было последнее мирное лето». Министр признал, что осознание угрозы со стороны России пришло слишком поздно — в 2022 году, после начала вторжения в Украину. Однако он подчеркнул, что у НАТО сохраняется существенный потенциал сдерживания, включая ядерный, а вооруженные силы Европы остаются боеспособными и нуждаются лишь в дополнительном оснащении.

О возможности внезапной атаки России ранее говорил и глава объединенного оперативного командования Германии генерал-лейтенант Александр Зольфранк. Он указывал, что решение Москвы будет зависеть от военной мощи РФ, боевого опыта и реакции западных союзников. По его словам, несмотря на неудачи в Украине, Россия располагает достаточным парком основных боевых танков, мощными ВВС, несколькими готовыми к бою флотами и ядерным оружием.

Похожие оценки звучат и от европейских спецслужб и военного руководства. Летом глава немецкой разведки BND предупреждал о риске российской провокации в странах Балтии по сценарию аннексии Крыма, а в феврале датская разведка заявляла, что Россия способна начать масштабную войну в Европе в течение пяти лет. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в июне поддержал эти выводы, отметив вероятность атаки в тот же срок. Начальник Генштаба Франции генерал Фабьен Мандон в октябре говорил о необходимости готовиться к столкновению с Россией в ближайшие 3–4 года.

