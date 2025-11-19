The Economist: Расплата для Кремля неизбежна 8 19.11.2025, 20:25

17,478

Российское летнее наступление 2025 года стало провалом.

К 10 июня 2026 года война России против Украины будет длиться дольше, чем Первая мировая. Как и тогда, Москва ожидала быстрой победы, но оказалась в затяжном конфликте с огромными потерями и без стратегического плана, который мог бы привести к успеху, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

По оценкам издания, российское летнее наступление 2025 года — третье и крупнейшее — стало провалом. Тактика массовых штурмов малыми группами приводит лишь к колоссальным потерям. В период до октября 2025 года число российских жертв выросло на 60% и достигло от 984 тыс. до 1,44 млн человек, из них погибших — от 190 до 480 тыс. На каждого убитого украинца приходится до пяти россиян. При этом российским войскам не удалось взять ни одного крупного города.

Путин компенсирует провалы на фронте ракетными ударами по городам Украины, стремясь разрушить инфраструктуру и подорвать моральное состояние населения. Однако, как отмечает The Economist, атаки на мирных жителей редко ломают волю страны к сопротивлению. Напротив, удары Украины по нефтяной инфраструктуре и аэропортам в России могут постепенно менять общественные настроения внутри РФ.

Москва также рассчитывала на поддержку президента США Дональда Трампа, но эти ожидания не оправдались. Европа взяла на себя финансирование Украины, а сам Трамп ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти».

Главная надежда Путина — раскол Европы. Однако ЕС готовит многолетний механизм поддержки Украины, что может гарантировать ее экономическую устойчивость.

Если же ни один из расчетов Кремля не сработает, Путин, по мнению Карра, окажется перед «страшной расплатой». Россия уже подорвала свою экономику, толкнула Финляндию и Швецию в НАТО и потеряла целое поколение мужчин. Вопрос о том, «ради чего» это все было, может стать для режима смертельным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com