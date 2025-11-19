закрыть
Автобусами «Минсктранса» в Ригу и Каунас можно поехать уже завтра

1
  • 19.11.2025, 16:41
  • 1,434
Литва досрочно открывает границу.

Государственное предприятие «Минсктранс» сообщило, что с 20 ноября 2025 года возобновляет регулярные автобусные рейсы из Минска в Ригу (отправление в 22:00) и в Каунас (отправление в 23:30).

Соответственно, 21 ноября автобусы будут отправляться из Риги в 22:00 и из Каунаса в 17:30.

Билеты можно приобрести на минском автовокзале «Центральный» или на сайтах infobus.by, infobus.eu и intercars-tickets.com.

Как писал сайт Charter97.org, Литва досрочно открывает границу с Беларусью. Пункты пропуска откроют уже завтра, 20 ноября.

