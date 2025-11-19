Белорусский бренд выпустил подделку под сумку Birkin 9 19.11.2025, 16:53

7,846

Как она выглядит и сколько стоит?

Белорусский бренд выпустил свою версию легендарной сумки Birkin — фактически подделку культовой модели, пишет «Точка».

Модель уж слишком напоминает Birkin от Hermes, одну из самых узнаваемых и желанных сумок в мире.

Новинку в магазине нашла бизнес-консультант Надежда Лалеманд и показала ее в своем Instagram.

Оказалось, что модельный ряд включает не только варианты из гладкой кожи, но и замшевые версии. Замшу французский бренд не использует, что лишь подчеркивает, что перед покупателями — именно копия, а не оригинальный дизайнерский замысел.

По словам блогера, часть внутренних швов выполнена неаккуратно, хотя внешне изделие выглядит прилично. Она также отметила неплохой выбор кожи.

На сайте производителя подделка стоит около Br430. Для сравнения: оригинальная Birkin продается от $9000.

