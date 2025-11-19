Украинская Рада уволила двух министров

Украинская Рада уволила двух министров10
Из-за коррупционного скандала.
На заседании 19 ноября Верховная Рада Украины уволила Германа Галущенко с должности министра юстиции на фоне коррупционного скандала в энергетики. Об этом стало известно из трансляции пленарного заседания парламента, пишет liga.net.
Решение об отставке Галущенко поддержали 323 парламентария. Ни один депутат не голосовал против.
Галущенко занимал должность министра юстиции с июля 2025 года. До этого с 2021 года он работал министром энергетики.
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что также парламентарии поддержали увольнение Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Решение поддержали 315 депутатов.
12 ноября президент Украины Владимир Зеленский выступил за отставку Галущенко и Гринчук на фоне расследования НАБУ масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики под названием «Мидас».