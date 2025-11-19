Токаев играет пионерскую роль

Токаев играет пионерскую роль3
- Аркадий Дубнов
- 19.11.2025, 16:57
- 7,578
Зачем Пашинян едет в Казахстан.
Армянский премьер Пашинян собирается в Казахстан, где его ждет президент Токаев.
Визит сам по себе – чрезвычайно занимательный сюжет. Незримо третим действующим героем там присутствует азербайджанский президент Алиев, – он, как Колобок из детской сказки перекатывается из клуба тюркских государств (ОТГ), где доминирует, разумеется, Турция, в сообщество центрально азиатской консолидации, в ряды которой он был принят на днях в Ташкенте на саммите лидеров ЦА-пятерки. Но именно Токаев(наряду с узбекским президентом Мирзиеевым) играет пионерскую роль в выстраивании новой структуры на постсоветском пространстве, объединяющей Южный Кавказ и Центральную Азию.
Не будет большим преувеличением заметить, что в известной степени патроном этой структуры становится Вашингтон, нравится это Москве или нет…
Аркадий Дубнов, «Телеграм»