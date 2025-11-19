Токаев играет пионерскую роль 3 Аркадий Дубнов

19.11.2025, 16:57

7,578

Касым-Жомарт Токаев

Зачем Пашинян едет в Казахстан.

Армянский премьер Пашинян собирается в Казахстан, где его ждет президент Токаев.

Визит сам по себе – чрезвычайно занимательный сюжет. Незримо третим действующим героем там присутствует азербайджанский президент Алиев, – он, как Колобок из детской сказки перекатывается из клуба тюркских государств (ОТГ), где доминирует, разумеется, Турция, в сообщество центрально азиатской консолидации, в ряды которой он был принят на днях в Ташкенте на саммите лидеров ЦА-пятерки. Но именно Токаев(наряду с узбекским президентом Мирзиеевым) играет пионерскую роль в выстраивании новой структуры на постсоветском пространстве, объединяющей Южный Кавказ и Центральную Азию.

Не будет большим преувеличением заметить, что в известной степени патроном этой структуры становится Вашингтон, нравится это Москве или нет…

Аркадий Дубнов, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com