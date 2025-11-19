Запад должен признать реальность 8 19.11.2025, 17:09

2,728

Как реагировать на возрастающее давление со стороны России.

Последний эпизод диверсий против европейской инфраструктуры произошел 16 ноября, когда взрывы повредили железнодорожный участок ) между Варшавой и Люблином — ключевым маршрутом в сторону Украины, пишет бывший посол США в Польше Дэниел Фрид для Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что за атакой, вероятнее всего, стоит Россия, давно причастная к подобным действиям на территории страны. В Польше это рассматривают как прямой вызов со стороны Путина — не только Варшаве, но и всей Европе.

Поляки открыто говорят о риске возвращения войны на их землю, несмотря на десятилетия мира, демократии и роста благосостояния. Опасения разделяют и другие страны. Глава немецкой разведки Бруно Каль и министр обороны Борис Писториус уже предупреждали о возможной угрозе нападения России на Европу в ближайшие годы.

Фрид отмечает, Запад должен признать реальность. Путин не намерен строить партнерские отношения — его цель заключается в признании его завоеваний и восстановлении влияния империи. Он пойдет на мирные договоренности только при столкновении с непреодолимой силой.

Что должен делать Запад?

Во-первых, США и Европа должны занять единую и твердую позицию. Американская администрация стремится к устойчивому урегулированию войны в Украине, но посылает противоречивые сигналы — это подрывает стратегию.

Во-вторых, Европу призывают к ускоренному наращиванию оборонных возможностей. На саммите НАТО в Гааге страны согласовали трату 5% ВВП на оборону. Но важнее — превращать этот бюджет в реальную боеспособность. Центральная Европа, особенно Чехия и Польша, уже развивает высокотехнологичное оборонное производство, ориентируясь на уроки Украины.

В-третьих, США и ЕС могут ужесточить экономическое давление на Россию, включая расширение санкций в случае подтверждения причастности к взрывам в Польше.

В-четвертых, необходимо ускорить поставки Украине вооружений, позволяющих наносить удары по российской инфраструктуре, а также рассмотреть асимметричные меры против российской диверсионной активности.

«Путин остается угрозой, но у свободного мира есть ресурсы и возможности для эффективного ответа — вопрос лишь в решимости действовать», — подводит итог Фрид.

