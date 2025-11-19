Болгария хочет ввести визовые ограничения для граждан Беларуси

Болгария хочет ввести визовые ограничения для граждан Беларуси1
19.11.2025, 17:16
Болгария исполняет решение Еврокомиссии по прекращению выдачи гражданам России многократных шенгенских виз. Но вдобавок страна готова обсудить с партнерами по ЕС такие же ограничительные меры в отношении Беларуси.
«Болгария в свете решения Европейской комиссии о прекращении выдачи многократных виз гражданам Российской Федерации готова обсудить с другими государствами-членами Европейского союза аналогичные меры для граждан Беларуси, учитывая, что Беларусь является одним из ближайших союзников России», — передает «Вот так» слова представителя Министерства иностранных дел Болгарии.
Накануне в СМИ появился комментарий неназванного высокопоставленного чиновника в Брюсселе, который заявил, что ЕС в настоящее время не планирует отменять многократные шенгенские визы для белорусов. Однако он признал, что дискуссия по этому вопросу постоянно продолжается.