Украина заявила об ударе ATACMS по территории России.

Украина сообщила о применении американских тактических ракет ATACMS для удара по военным объектам в России. Это первый известный случай использования этих ракет по территории РФ при администрации президента США Дональда Трампа, что может свидетельствовать об ослаблении предыдущих ограничений и возможной передаче Украине новой партии дефицитных боеприпасов, пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).

В Генштабе ВСУ назвали применение ATACMS «важным шагом, подчеркивающим непоколебимую приверженность Украины своему суверенитету». Военные заявили, что использование дальнобойных средств поражения будет продолжено. Подробности о целях и количестве выпущенных ракет не раскрываются.

Украинские и российские блогеры предполагают, что удар мог быть нанесен по объектам в Воронежской области, включая полигон Погоново, расположенный примерно в 170 км от границы. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Запасы ATACMS у Украины остаются неизвестными. Ряд источников сообщал, что к началу 2024 года страна почти полностью израсходовала предоставленные ракеты. Поставка новых партий ранее ограничивалась опасениями США по поводу собственных складских запасов.

Администрация Трампа, как сообщала пресса, последние месяцы сдерживала использование Украиной дальнобойных вооружений по территории России. Однако после встречи Трампа и Зеленского в сентябре стало известно, что Вашингтон рассматривает возможность смягчения этих ограничений.

Если удар действительно был нанесен, это может означать изменение позиции Белого дома по применению американских ракет по России, а также возможное возобновление поставок ATACMS Киеву.

