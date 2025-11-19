ООН вынесла вердикт на обращение Полины Шарендо-Панасюк 5 19.11.2025, 17:27

Полина Шарендо-Панасюк

Фото: Viyaleta Sauchyts

Режим Лукашенко уличен в преступлениях против человечности.

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям (WGAD) признала факт произвольного лишения свободы активистки кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк и обратила внимание на систематическую практику произвольных задержаний в Беларуси, сообщает правозащитная организация Respect-Protect-Fulfill.

WGAD рассмотрела дело Шарендо-Панасюк и на своем последнем заседании 25–29 августа 2025 года вынесла решение, в котором отметила, что она была лишена свободы за реализацию своего права на свободу выражения мнения.

Рабочая группа также согласилась с мнением Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси, который рекомендовал Минску отменить статьи 368 (оскорбление президента) и 369 (оскорбление должностного лица) Уголовного кодекса.

Кроме того, в ходе уголовных процессов над Шарендо-Панасюк были грубо нарушены ее права на справедливое судебное разбирательство, говорится в релизе. В частности, к нарушениям относятся необоснованное закрытие судебных заседаний по некоторым уголовным делам, помещение женщины в клетку во время процесса, а также общая зависимость судей от исполнительной власти и отсутствие беспристрастности.

Также Рабочая группа согласилась с выводами Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси об отсутствии в стране независимой судебной системы и отметила, что белорусские судьи ведут обвинительное производство, нарушая презумпцию невиновности и право обвиняемого на доступ к адвокату.

Группа отдельно охарактеризовала и осудила практику применения ст. 411 Уголовного кодекса (злостное неповиновение законным требованиям администрации исправительного учреждения), которая используется в Беларуси для бессрочного продления срока лишения свободы.

Подчеркнуто, что систематическое добавление новых обвинений с целью воспрепятствовать освобождению бывшей политзаключенной Шаренды-Панасюк представляет собой практику, схожую с «карусельным» содержанием под стражей, и полностью не соответствует международным стандартам.

Эксперты пришли к выводу, что данный случай, наряду с другими случаями произвольного задержания в Беларуси, может свидетельствовать о широко распространенной или систематической практике произвольного задержания в Беларуси.

Государства обязаны предотвращать действия, которые могут представлять собой преступления против человечности, и наказывать за такие действия в случае их совершения, подчеркивается в заявлении.

Рабочая группа настоятельно призвала Беларусь «незамедлительно исправить ситуацию» Шарендо-Панасюк, обеспечить полную компенсацию ущерба, расследовать обстоятельства произвольного лишения свободы и принять соответствующие меры в отношении лиц, ответственных за нарушение ее прав.

