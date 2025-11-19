Один из домов в центре Витебска захватили крысы

Один из домов в центре Витебска захватили крысы7
Коммунальные службы игнорируют обращения жильцов.
У жителей дома № 7/1 на улице Чкалова в Витебске возникла серьезная проблема: после начала капитального ремонта из подвала начали массово вылезать крысы, заметило BGMedia.
Люди говорят, что грызуны залезают в квартиры через унитаз, попадают в окна и на балконы, бегают по проводам в подъездах, и теперь многие даже боятся выходить на балкон. В мусоропроводе, по словам одной женщины, «писк такой, будто их там тысячи».
По словам жителей, рабочие, открыв подвал, также столкнулись с сотнями крыс и тараканов и признают, что работать там невозможно.
Жильцы возмущаются, что коммунальные службы не решают проблему, а жалобы в службу 115 результата не дают. В доме гнилой мусоропровод на первых этажах, аварийный подъезд, и люди не понимают, почему при капремонте делают только фасад, а не ликвидируют более важные проблемы.
Ситуация вызвала большой резонанс в соцсетях. Люди делятся возмущением и говорят, что проблема не ограничивается только этим домом — подобное происходит и в других частях Витебска. Некоторые предлагают обращаться в санстанцию, а другие считают, что проблема возникла потому, что раньше коммунальщики избавились от уличных котов, которые сдерживали количество крыс.
Многие уверены: пока не случится серьезная авария или трагедия, власти не обратят внимания. Жители требуют комплексной дезинсекции и дератизации, ремонта коммуникаций и реального реагирования служб.
