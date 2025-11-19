Великобритания приготовилась атаковать российский шпионский корабль 5 19.11.2025, 17:51

Лондон направил фрегат Королевского флота и самолеты.

Российский разведывательный корабль «Янтарь» второй раз в этом году зашел в британские воды, и ВМС Великобритании приготовились дать ему при необходимости вооруженный отпор. Кроме того, с «Янтаря» направляли лазерные лучи на британские истребители, сообщил министр обороны Джон Хили, назвав такие действия «крайне опасными», пишет Politico.

Хили подтвердил, что «Янтарь» второй раз в этом году (первый случай произошел в январе) вошел в исключительную экономическую зону Великобритании; эта территория простирается на 45 миль от береговой линии.

Сейчас шпионский корабль находится у границы территориальных вод (12 миль от берега), на которые уже распространяется суверенитет государства.

Великобритания направила фрегат Королевского флота и самолеты для наблюдения за судном, которое «предназначено для сбора разведданных и картографирования наших подводных кабелей», заявил Хили. «Янтарь» был спроектирован с целью «поставить под угрозу и подвергнуть опасности нашу подводную инфраструктуру и инфраструктуру наших союзников», обладая «возможностями, которые позволяют осуществлять наблюдение в мирное время и осуществлять диверсии в условиях конфликта», добавил министр. По его словам, ВМС изменили правила вступления в боестолкновение, чтобы можно было вести более тщательное наблюдение за «Янтарем», и подготовили варианты военных действий на случай изменения курса судна.

— Мое послание России и Путину таково: мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И если «Янтарь» отправится на юг на этой неделе, мы будем готовы.

Он также сообщил, что «Янтарь» впервые направил лазерные лучи на сопровождавшие его самолеты Королевских ВВС: «Все, что мешает пилотам, управляющим британскими военными самолетами, отвлекает их или подвергает риску, крайне опасно».

