21 ноября 2025, пятница
Дэниел Рэдклифф написал письмо новому исполнителю роли Гарри Поттера

  19.11.2025
Дэниел Рэдклифф написал письмо новому исполнителю роли Гарри Поттера
Дэниел Рэдклифф

Он пожелал юному поколению актеров удачи.

Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в оригинальной кинофраншизе, сообщил, что отправил письмо Доминику Маклафлину — юному актеру, который воплотит образ волшебника в предстоящем сериале от HBO, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Производство телеверсии «Гарри Поттера» уже идет, а премьера ожидается в 2027 году. Рэдклифф отметил: «Я не считаю, что кто-то, кто будет играть Гарри, обязан со мной связываться, но я знаю нескольких людей, работающих над проектом». Он добавил: «Я написал Доминику письмо, и он отправил мне очень трогательный ответ».

Рэдклифф поделился, что хотел лишь пожелать молодому актеру удачи: «Я не хочу быть призраком в жизни этих детей, но хотел сказать, что надеюсь, они прекрасно проведут время — еще лучше, чем мы».

По словам актера, видя фото нового поколения исполнителей, он испытывает теплые чувства: «Мне хочется просто их обнять. Это невероятно мило, и я надеюсь, что они наслаждаются процессом».

