Дэниел Рэдклифф написал письмо новому исполнителю роли Гарри Поттера

Дэниел Рэдклифф

Он пожелал юному поколению актеров удачи.

Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера в оригинальной кинофраншизе, сообщил, что отправил письмо Доминику Маклафлину — юному актеру, который воплотит образ волшебника в предстоящем сериале от HBO, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Производство телеверсии «Гарри Поттера» уже идет, а премьера ожидается в 2027 году. Рэдклифф отметил: «Я не считаю, что кто-то, кто будет играть Гарри, обязан со мной связываться, но я знаю нескольких людей, работающих над проектом». Он добавил: «Я написал Доминику письмо, и он отправил мне очень трогательный ответ».

Рэдклифф поделился, что хотел лишь пожелать молодому актеру удачи: «Я не хочу быть призраком в жизни этих детей, но хотел сказать, что надеюсь, они прекрасно проведут время — еще лучше, чем мы».

По словам актера, видя фото нового поколения исполнителей, он испытывает теплые чувства: «Мне хочется просто их обнять. Это невероятно мило, и я надеюсь, что они наслаждаются процессом».

