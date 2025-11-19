закрыть
Названо точное время открытия литовско-белорусской границы

  • 19.11.2025, 18:07
Названо точное время открытия литовско-белорусской границы

Пункты пропуска откроют уже завтра.

Работа пунктов пропуска Шальчининкай (с белорусской стороны Бенякони) и Мядининкай (Каменный Лог) возобновится с 00:00 по литовскому (01:00 по белорусскому времени) 20 ноября, следует из информации на сайте правительства Литвы.

При этом сообщается, что движение через упомянутые пограничные пункты будет возможно «только на автомобиле». Таким образом, вероятно, речь о возобновлении автобусного движения на данном этапе не ведется.

Также отмечается, что «может вводиться временное ограничение на передвижение лиц через пункты Шальчининкай и Мядининкай, если будут достаточные основания полагать, что такое передвижение искусственно организовано, поощряется или разрешается при участии соседних государств и создает угрозу национальным интересам безопасности Литовской Республики».

О том, что правительство Литвы приняло решение открыть границу с Беларусью, стало известно днем 19 ноября.

