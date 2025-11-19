На МКАД девушка повернула на съезд с третьей полосы 45 19.11.2025, 18:25

22,604

Маневр на скорости 90 км/ч попал на видео.

Водителям нужно знать и соблюдать ПДД, быть внимательными, прогнозировать ситуацию на дороге. А еще им нужно помнить о том, что на этой дороге они не одни: там есть другие водители, которые могут быть не готовы к тому, что вы внезапно вспомнили свой маршрут, пишет Onlíner.

Наш читатель прислал видео с МКАД. Он съезжал с гродненской трассы на внутреннее кольцо, стал набирать скорость — ничто не предвещало проблем. Как вдруг белый Belgee из крайней левой полосы кольцевой резко пошел на съезд.

— Поворот направо с третьей полосы на скорости 90 км/ч. За рулем была девушка 25—30 лет, — рассказал автор видео.

Справедливости ради, нужно вспомнить, что развязка МКАД с улицей Притыцкого представляет некоторую сложность и для опытных водителей. Не только она — развязка с проспектом Независимости, к примеру, тоже. Одним нужно съехать в полосу, чтобы затем уйти на съезд, другие в эту же полосу выезжают и пытаются набрать скорость, чтобы дальше ехать по кольцевой, и все это на коротком участке в 140 метров.

— Такие развязки, если честно, вообще не ясно, как вписываются в ПДД. Потому что по-хорошему у развязки должна быть отдельно полоса разгона и отдельно полоса торможения. И организация дорожного движения должна исключать конфликты, а не создавать их. А то, что здесь, — это не полоса разгона, но и не полоса торможения. Это вообще непонятно что, — говорил об этом Юрий Краснов, преподаватель и инструктор по вождению.

