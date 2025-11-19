Первые выстрелы в «теневой войне» уже сделаны

Первые выстрелы в «теневой войне» уже сделаны3
- 19.11.2025, 18:28
Европе нужно действовать быстро.
Европейский союз усиливает защиту от гибридных атак со стороны России и ее прокси, однако эксперты предупреждают, что без более глубокой координации на уровне всего континента Европа остается уязвимой. Цель подобных атак — подорвать доверие к институтам, проверить устойчивость инфраструктуры и дестабилизировать общество, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
Масштаб инцидентов растет: от хакерской атаки на Millenium Bank в Португалии в 2022 году до повреждений подводных кабелей в Балтийском море и разрушительной кибератаки на Jaguar Land Rover в Великобритании.
Кибербезопасность остается наиболее проработанной областью — стандарты NIS2 и развитие агентства ENISA помогают реагировать на угрозы. Однако национальный суверенитет стран-членов нередко затрудняет оперативные действия на уровне ЕС.
Саботаж стал частью повседневной реальности. Несмотря на наличие Директивы о защите критически важных объектов, многие страны ее полностью не имплементировали. Создание общеевропейской сети противодействия саботажу, рекомендованной «Докладом Ниинисте», так и не реализовано.
Когнитивная война и вмешательство в выборы регулируются через политику борьбы с иностранными информационными манипуляциями. Однако механизм реагирования слишком медленный и зависит от политических решений. Новый проект — «Европейский щит демократии» — должен усилить анализ и раннее предупреждение, но его мандат ограничен только информационной сферой.
Эксперты подчеркивают: атаки на инфраструктуру и информационные операции часто происходят одновременно, тогда как европейские структуры реагируют разрозненно. Недостаток доверия между странами и нежелание делиться полномочиями усугубляют ситуацию.
Наблюдатели призывают к созданию более интегрированной системы безопасности, включая обмен данными и координацию между группами стран ЕС и партнерами вроде Великобритании и Норвегии.