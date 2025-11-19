ИИ сможет назвать реальную цену минской квартиры 3 19.11.2025, 18:39

3,858

Как это работает?

Национальное кадастровое агентство запустило сервис, который с помощью искусственного интеллекта оценивает рыночную стоимость квартир в Минске. Пока он работает в тестовом режиме.

Чтобы узнать цену, нужно заполнить онлайн-форму. Система попросит указать:

адрес дома;

количество комнат;

площадь квартиры;

качество отделки;

тип пользователя (покупатель, продавец или риелтор).

ИИ анализирует более 15 параметров, включая расположение дома, доступность метро, наличие парков и даже санитарно-защитные зоны. Алгоритм обучен на 90 тысячах реальных сделок с недвижимостью, совершенных с 2018 года.

Точность системы достаточно высока – в большинстве случаев погрешность не превышает 5%. Однако важно понимать: полученная оценка носит справочный характер и не заменяет официальный отчет профессионального оценщика.

Новый сервис должен сделать рынок недвижимости более прозрачным и технологичным, считают в агентстве.

