ИИ сможет назвать реальную цену минской квартиры
Как это работает?
Национальное кадастровое агентство запустило сервис, который с помощью искусственного интеллекта оценивает рыночную стоимость квартир в Минске. Пока он работает в тестовом режиме.
Чтобы узнать цену, нужно заполнить онлайн-форму. Система попросит указать:
адрес дома;
количество комнат;
площадь квартиры;
качество отделки;
тип пользователя (покупатель, продавец или риелтор).
ИИ анализирует более 15 параметров, включая расположение дома, доступность метро, наличие парков и даже санитарно-защитные зоны. Алгоритм обучен на 90 тысячах реальных сделок с недвижимостью, совершенных с 2018 года.
Точность системы достаточно высока – в большинстве случаев погрешность не превышает 5%. Однако важно понимать: полученная оценка носит справочный характер и не заменяет официальный отчет профессионального оценщика.
Новый сервис должен сделать рынок недвижимости более прозрачным и технологичным, считают в агентстве.