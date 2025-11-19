Украинские партизаны наносят ответный удар 19.11.2025, 18:55

6,336

Российские оккупанты не могут защитить тылы.

Российские войска постепенно продвигаются в Запорожской области, сосредоточившись на стратегически важном городе Гуляйполе. Наступление сопровождается пехотными атаками, использованием планирующих бомб и дронов, что ослабляет украинскую оборону в открытой степи, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Жители ближайших населенных пунктов, включая Запорожье, живут под постоянной угрозой: артиллерийские обстрелы и дроны приближаются все ближе. Однако достижения Москвы очень непостоянны. Город остается более чем на 70% этнически украинским, а сети сопротивления продолжают действовать при поддержке Киева и союзников.

Одновременно украинские партизаны, включая движение «Атеш», проводят саботаж железнодорожных линий в тылу оккупантов. Недавний поджог релейного шкафа возле Новобогдановки, примерно в 50 км от фронта, задержал российские военные поезда, что позволило украинским войскам поражать их ракетами и артиллерией, а также нарушать снабжение боеприпасами и топливом.

Тактика направлена на снижение огневой мощи России. Несмотря на это, остается открытым вопрос: смогут ли такие действия не только сдерживать продвижение врага, но и способствовать формированию более приемлемого мира.

Эксперты отмечают, что степную местность Запорожья сложно оборонять, а российские войска все еще пытаются закрепить локальные успехи. Саботаж инфраструктуры, по мнению Киева, помогает компенсировать численное и технологическое преимущество Москвы.

Тем не менее Россия также продолжает свои акции саботажа, включая недавнюю атаку на польскую железнодорожную линию, что подчеркивает масштаб «теневой войны» на европейском континенте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com