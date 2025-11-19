Украинские партизаны наносят ответный удар
- 19.11.2025, 18:55
- 6,336
Российские оккупанты не могут защитить тылы.
Российские войска постепенно продвигаются в Запорожской области, сосредоточившись на стратегически важном городе Гуляйполе. Наступление сопровождается пехотными атаками, использованием планирующих бомб и дронов, что ослабляет украинскую оборону в открытой степи, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).
Жители ближайших населенных пунктов, включая Запорожье, живут под постоянной угрозой: артиллерийские обстрелы и дроны приближаются все ближе. Однако достижения Москвы очень непостоянны. Город остается более чем на 70% этнически украинским, а сети сопротивления продолжают действовать при поддержке Киева и союзников.
Одновременно украинские партизаны, включая движение «Атеш», проводят саботаж железнодорожных линий в тылу оккупантов. Недавний поджог релейного шкафа возле Новобогдановки, примерно в 50 км от фронта, задержал российские военные поезда, что позволило украинским войскам поражать их ракетами и артиллерией, а также нарушать снабжение боеприпасами и топливом.
Тактика направлена на снижение огневой мощи России. Несмотря на это, остается открытым вопрос: смогут ли такие действия не только сдерживать продвижение врага, но и способствовать формированию более приемлемого мира.
Эксперты отмечают, что степную местность Запорожья сложно оборонять, а российские войска все еще пытаются закрепить локальные успехи. Саботаж инфраструктуры, по мнению Киева, помогает компенсировать численное и технологическое преимущество Москвы.
Тем не менее Россия также продолжает свои акции саботажа, включая недавнюю атаку на польскую железнодорожную линию, что подчеркивает масштаб «теневой войны» на европейском континенте.