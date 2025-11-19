«Барселона» попросила Левандовского не забивать голы

«Барселона» попросила Левандовского не забивать голы7
- 19.11.2025, 19:29
- 8,972
Это чистая правда.
В биографический книге журналиста Себастьяна Сташевского появилась неожиданная история о первом сезоне Роберта Левандовского в «Барселоне». Автор утверждает, что в конце чемпионата руководители клуба обратились к нападающему с просьбой больше не забивать в Ла Лиге, передает football24.ua.
По словам Сташевского, в мае 2023 года Левандовский пригласили в офис Жоана Лапорты. «В помещении уже сидело несколько функционеров, в том числе Лапорта. Некоторые имели красные лица не от солнца, а от стыда. «Роберт, мы хотим, чтобы в двух последних турах ты уже не забивал», – наконец выдал один из мужчин», – пишет автор.
Левандовский, как отмечается в книге, был потрясен. Хотя чемпионство и звание лучшего бомбардира уже были гарантированы, за более чем десятилетнюю карьеру на топ-уровне никто никогда не просил его сознательно останавливать результативность. Причина – финансовая. В случае, если Левандовский забил бы 25 голов в сезоне Ла Лиги, «Барселона» была обязана выплатить «Баварии» дополнительные 2,5 миллиона евро в соответствии с условиями трансфера. Каталонский клуб находился в сложной ситуации из-за правил финансового фэйр-плей и пытался избежать лишних расходов.
В двух заключительных турах Роберт не забил, но с 23 голами все равно стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании.