В Могилевском районе в колодец провалился лось

В Могилевском районе в колодец провалился лось6
- 19.11.2025, 21:05
В Могилевском районе произошел инцидент, сообщили в МЧС. В одном из колодцев местные жители обнаружили крупное животное.
Необычный гость гулял вблизи агрогородка Вейно. Животное, видимо, не заметило яму и провалилось в нее, пишет «Точка».
Сколько зверь провел в заточении, непонятно. Однако мимо его беды белорусы не прошли.
В колодце белорусы увидели взрослого лося. Животное лежало там, скрутившись по кругу.
Воды в сооружении не было, поэтому острая опасность зверю не угрожала.
«Самостоятельно выбраться лось не смог», – рассказали в МЧС.
На помощь пришли спасатели: вместе с жителями агрогородка они освободили животное из плена.
Лось вернулся в дикую природу.