В Могилевском районе в колодец провалился лось

6
  • 19.11.2025, 21:05
  • 4,812
В Могилевском районе в колодец провалился лось

Видео.

В Могилевском районе произошел инцидент, сообщили в МЧС. В одном из колодцев местные жители обнаружили крупное животное.

Необычный гость гулял вблизи агрогородка Вейно. Животное, видимо, не заметило яму и провалилось в нее, пишет «Точка».

Сколько зверь провел в заточении, непонятно. Однако мимо его беды белорусы не прошли.

В колодце белорусы увидели взрослого лося. Животное лежало там, скрутившись по кругу.

Воды в сооружении не было, поэтому острая опасность зверю не угрожала.

«Самостоятельно выбраться лось не смог», – рассказали в МЧС.

На помощь пришли спасатели: вместе с жителями агрогородка они освободили животное из плена.

Лось вернулся в дикую природу.

