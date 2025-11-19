Белоруска получила нереальный счет за роуминг 15 19.11.2025, 21:12

6,934

иллюстративное фото

Как так вышло.

Роуминг вещь дорогая, но, чтобы настолько… Белоруска рассказала в Threads, как ей прилетел огромный счет за пару секунд от известного мобильного оператора, передает «Точка».

«Хочу сразу обосновать, я не пользовалась интернетом, не звонила, не писала СМС, у меня соскочил на пару секунд режим полета, потому что я пыталась отключить роуминг в настройках телефона, чтобы избежать подобного», – рассказывает девушка.

В итоге за эти пару секунд было потрачено 43 мб интернета, за которые в МТС выставили счет в более чем Br4,4 тыс.

По сути 1 мб интернета обошелся в чуть больше Br100.

Девушка решила посоветоваться с всезнающими комментаторами, как лучше поступить в подобной ситуации. Там много чего ответили.

Большинство белорусов возмутилось баснословным счетом и рассказали похожие истории.

Так, у одного комментатора тоже образовался солидный «минус» в Br1250.

Пришлось писать заявление оператору и во всех подробностях объяснять ситуацию. В итоге удалось прийти к соглашению и заплатить только Br200.

Другие же сути претензии не понимают, ведь в приложении МТС можно отключить роуминг, да и вообще зачем его трогать, если не собираешься пользоваться.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com