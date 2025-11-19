закрыть
Белоруска получила нереальный счет за роуминг

15
  • 19.11.2025, 21:12
  • 6,934
Белоруска получила нереальный счет за роуминг
иллюстративное фото

Как так вышло.

Роуминг вещь дорогая, но, чтобы настолько… Белоруска рассказала в Threads, как ей прилетел огромный счет за пару секунд от известного мобильного оператора, передает «Точка».

«Хочу сразу обосновать, я не пользовалась интернетом, не звонила, не писала СМС, у меня соскочил на пару секунд режим полета, потому что я пыталась отключить роуминг в настройках телефона, чтобы избежать подобного», – рассказывает девушка.

В итоге за эти пару секунд было потрачено 43 мб интернета, за которые в МТС выставили счет в более чем Br4,4 тыс.

По сути 1 мб интернета обошелся в чуть больше Br100.

Девушка решила посоветоваться с всезнающими комментаторами, как лучше поступить в подобной ситуации. Там много чего ответили.

Большинство белорусов возмутилось баснословным счетом и рассказали похожие истории.

Так, у одного комментатора тоже образовался солидный «минус» в Br1250.

Пришлось писать заявление оператору и во всех подробностях объяснять ситуацию. В итоге удалось прийти к соглашению и заплатить только Br200.

Другие же сути претензии не понимают, ведь в приложении МТС можно отключить роуминг, да и вообще зачем его трогать, если не собираешься пользоваться.

