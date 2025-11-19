Белоруска получила нереальный счет за роуминг

Белоруска получила нереальный счет за роуминг15
- 19.11.2025, 21:12
- 6,934
Как так вышло.
Роуминг вещь дорогая, но, чтобы настолько… Белоруска рассказала в Threads, как ей прилетел огромный счет за пару секунд от известного мобильного оператора, передает «Точка».
«Хочу сразу обосновать, я не пользовалась интернетом, не звонила, не писала СМС, у меня соскочил на пару секунд режим полета, потому что я пыталась отключить роуминг в настройках телефона, чтобы избежать подобного», – рассказывает девушка.
В итоге за эти пару секунд было потрачено 43 мб интернета, за которые в МТС выставили счет в более чем Br4,4 тыс.
По сути 1 мб интернета обошелся в чуть больше Br100.
Девушка решила посоветоваться с всезнающими комментаторами, как лучше поступить в подобной ситуации. Там много чего ответили.
Большинство белорусов возмутилось баснословным счетом и рассказали похожие истории.
Так, у одного комментатора тоже образовался солидный «минус» в Br1250.
Пришлось писать заявление оператору и во всех подробностях объяснять ситуацию. В итоге удалось прийти к соглашению и заплатить только Br200.
Другие же сути претензии не понимают, ведь в приложении МТС можно отключить роуминг, да и вообще зачем его трогать, если не собираешься пользоваться.