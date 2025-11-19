Стало известно точное время открытия границы с Литвой

Стало известно точное время открытия границы с Литвой1
- 19.11.2025, 23:41
Граница откроется уже завтра.
Госпогранкомитет (ГПК) Беларуси сообщил, что получил официальное уведомление Вильнюса об открытии двух пунктов пропуска на границе: «Мядининкай» (с белорусской стороны – «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). Это должно произойти в 01:00 20 ноября, то есть через несколько часов.
«В четверг, 20 ноября, с 01:00 по минскому времени власти Литвы планируют открыть пункты пропуска «Каменный Лог – Мядининкай» и «Бенякони – Шальчининкай», – написали в Telegram-канале ГПК.
Белорусское ведомство получило по линии погранпредставительской деятельности официальное уведомление от Службы охраны государственной границы при МВД Литвы вечером 19 ноября.
ГПК выразил готовность возобновить пропуск людей и транспорта через эти два КПП.