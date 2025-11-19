В «новых» пунктах пропуска на границе с Польшей внедряют новую систему въезда 5 19.11.2025, 22:38

5,894

Белорусы жаловались, что она собирает очереди.

17 ноября, одновременно с открытием польских пунктов пропуска «Бобровники» и «Кузница» на границе с Беларусью, там стали внедрять новую систему въезда-выезда в ЕС — EES, сообщили в Погранслужбе Польши. В «Тересполе» она заработала 8 ноября — путешественники жаловались, что из-за этого ощутимо выросло время пересечения границы и очереди.

Суть EES в том, что все въезжающие в Шенгенскую зону проходят контроль по биометрии: у путешественников снимают фото лица и отпечатки пальцев. Эти данные заносятся в электронный профиль, куда автоматически добавляются и все их пересечения границы — въезды, выезды и возможные отказы во въезде.

Как поясняют польские пограничники, новая система делает проверки точнее и позволяет лучше отслеживать, кто и на какой срок приехал. Она касается всех иностранцев из стран вне ЕС, приезжающих максимум на 90 дней в течение 180-дневного периода — независимо от того, нужна им виза или нет. Для граждан ЕС и тех, кто пользуется правом свободного передвижения, ничего не меняется.

Кроме того, по задумке, благодаря EES власти смогут быстрее определять, легально ли находится человек в стране, и выявлять тех, кто превысил разрешенный срок. Система также должна повысить безопасность внешних границ и снизить риски, связанные с мошенничеством и поддельными документами.

На польско-белорусской границе система EES заработала в пункте пропуска «Тересполь» в начале ноября, и белорусы в пограничных чатах жаловались, что из-за нее очереди выросли и контроль стал медленнее: по словам очевидцев, польские пограничники теперь сканируют ладони, перепроверяют данные и дольше вносят информацию.

Некоторые пользователи предположили, что поляки еще только тестируют систему, однако польская Пограничная служба подтвердила, что она работает уже не в тестовом, а в полноценном режиме.

