Какой будет погода в Беларуси 20 ноября
- 19.11.2025, 23:22
Днем будет от нуля до плюс 5 градусов.
В Беларуси 20 ноября будет облачно с прояснениями, ночью местами по северу, днем во многих районах ожидаются небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Местами возможен слабый гололед. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5 градусов. Днем будет от нуля до плюс 5 градусов.