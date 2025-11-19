закрыть
21 ноября 2025, пятница, 16:28
Какой будет погода в Беларуси 20 ноября

  19.11.2025, 23:22
Днем будет от нуля до плюс 5 градусов.

В Беларуси 20 ноября будет облачно с прояснениями, ночью местами по северу, днем во многих районах ожидаются небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Местами возможен слабый гололед. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5 градусов. Днем будет от нуля до плюс 5 градусов.

