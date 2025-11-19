Какой будет погода в Беларуси 20 ноября 19.11.2025, 23:22

1,478

Днем будет от нуля до плюс 5 градусов.

В Беларуси 20 ноября будет облачно с прояснениями, ночью местами по северу, днем во многих районах ожидаются небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Местами возможен слабый гололед. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5 градусов. Днем будет от нуля до плюс 5 градусов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com