Зеленский высказался на фоне слухов о «мирном плане» для Украины от США

Украина готова работать ради установления мира в содержательных форматах. Только у президента США Дональда Трампа есть достаточно силы для завершения войны.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава украинского государства поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за сегодняшний визит. Украина ценит вовлеченность Турции в дипломатическую работу и всю ее активность. В ходе переговоров лидеры детально обсудили реальные пути к надежному и достойному миру.

«Мы в Украине с начала этого года поддерживаем все решительные шаги и лидерство президента Трампа, каждое сильное и справедливое предложение, чтобы завершить эту войну. И только президент Трамп и Соединенные Штаты Америки обладают достаточной силой, чтобы война наконец-то закончилась», - отметил он.

По словам Зеленского, Эрдоган предложил форматы разговора, которые он поддержал. И Украина ценит, что Турция готова предоставить для этого площадку.

«Мы готовы работать и в любых других содержательных форматах, которые могут принести результат. Но главное для остановки кровопролития и длительного мира — чтобы мы работали в координации вместе со всеми партнерами и чтобы американское лидерство оставалось действенным, сильным и приближало мир, который продержится долго и обеспечит безопасность людям», - добавил президент.

