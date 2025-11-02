Мальдивы ввели новый строгий запрет, который касается туристов 2.11.2025, 0:30

Нарушителям грозят штрафы от 280 до 2800 евро.

Островное государство Мальдивы, известное своими лакшери-курортами, ввело жесткий запрет на курение для всех, кто родился после 2006 года. Норма касается в том числе и туристов, пишет DW.

Запрет вступил в силу с 1 ноября. Согласно новому закону, лица, родившиеся 1 января 2007 года или позднее не имеют права покупать, употреблять и даже продавать любые табачные изделия. Введением такого запрета власти страны надеются остановить распространение вредной привычки на новые поколения граждан.

При этом в стране уже действует полный запрет на электронные сигареты и вейпы – для всех, независимо от возраста. Это касается в том числе туристов, которым запрещено привозить с собой и пользоваться этими гаджетами.

Нарушителям обоих законов грозят солидные штрафы. За сигареты для молодежи – 50 000 руфий (около 2800 евро), а за вейпы – 5000 руфий (280 евро).

