Захарова пошла против Путина? 2.11.2025, 2:10

В МИД России развенчали собственный миф.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова признала, что спорт является частью политики. Ранее российские власти, включая диктатора Путина, российская пропаганда годами кричали об обратном.

Соответствующий комментарий Захаровой приводит «Матч ТВ». Мария изменила известный кремлевский нарратив, что спорт — вне политики. По ее словам, спорт является частью политики, а Россия теперь выступает против его «политизации», заметил «Телеграф».

- Спорт — это, безусловно, и часть облика государства, часть политики государства, внешней политики. Не надо быть наивными. Политика будет и в спорте, и в культуре, и в науке тоже. Что мы должны действительно отринуть — это политизацию. То есть тогда, когда политика вымещает спорт из спорта и занимает все пространство. Или политика подчиняет спорт сугубо конъюнктурным, болезненным целям и задачам или мировоззрениям какой‑ то определенной группы. Вот это недопустимо. Политика будет всегда и везде, это очевидно, а вот политизацию нужно низводить и преследовать, всячески клеймить, - заявила Захарова.

Отметим, Путин при любом удобном моменте заявлял, что спорт должен оставаться вне политики. Эти заявления начались после допинг-скандалов вокруг российского спорта и соответствующих санкций и участились после отстранения российских атлетов из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Отметим, несмотря на свой же нарратив, власти РФ постоянно смешивают спорт и политику. Ярким примером является участите звезд российского спорта в митинге Путина в Лужниках в марте 2022 году. К слову, атлеты тут же начали терять спонсоров из-за этого.

