Ограбление Лувра: двум задержанным предъявили обвинения 2.11.2025, 4:00

Троих отпустили.

Двум из пяти человек, задержанных в среду вечером по делу о дерзком ограблении Лувра, в субботу были предъявлены официальные обвинения, а трое других были отпущены на свободу.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на полицейские источники и лиц, близких к следствию, пишет «Европейская правда».

Среди обвиняемых – 38-летняя женщина, которую обвиняют в соучастии в краже, совершенной организованной группой, и участии в преступной группировке с целью совершения преступления. По решению судьи она была взята под предварительный арест.

Отдельно мужчине в возрасте 37 лет предъявлено обвинение в краже и преступном сговоре.

В субботу утром прокуратура сообщила о передаче дела в суд, не уточнив, сколько именно человек это касается, в то время как в среду было задержано пятеро подозреваемых.

Эти пять новых задержаний дополнили аресты двух мужчин неделей ранее. Их подозревают в том, что они входили в состав четырех членов команды, которая непосредственно совершила преступление.

Двое лиц в возрасте 34 и 39 лет были официально обвинены и взяты под стражу в среду вечером. 39-летний мужчина, ранее осужденный за кражи с отягчающими обстоятельствами в 2008 и 2014 годах, должен предстать 5 ноября перед судом по делу о повреждении имущества, совершенном в отделении полиции в 2019 году.

Напомним, скандальное ограбление галереи Аполлона в Лувре произошло 19 октября. Оно продлилось всего 7 минут. К расследованию привлечены около сотни правоохранителей, в частности из Германии и Интерпола.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com