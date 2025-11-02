закрыть
2 ноября 2025, воскресенье, 10:14
Зараженная опасными вирусами обезьяна сбежала от ученых в США

  • 2.11.2025, 8:52
Зараженная опасными вирусами обезьяна сбежала от ученых в США

Побегу способствовало ДТП в штате Миссисипи.

В США разыскивают лабораторную обезьяну, сбежавшую в результате ДТП в штате Миссисипи. По предварительной информации, животное может быть заражено опасными вирусами.

Изначально об инциденте сообщил офис шерифа в районе Джаспер-Каунти.

«28 октября 2025 года на шоссе I59 вблизи 117-й мили произошла авария. Это был грузовик, перевозивший макак-резус из Университета Тулейн. Обезьяны весят примерно 18 кг, они агрессивны по отношению к людям, и для работы с ними необходимы средства индивидуальной защиты. Обезьяны являются носителями гепатита С, герпеса и COVID», - говорилось в сообщении.

При этом офис шерифа уточнил, что в результате аварии сбежали четыре обезьяны. Трех впоследствии удалось «уничтожить», еще одна до сих пор на свободе.

После этого Университет Тулейн обнародовал заявление, в котором отрицает заражение обезьян опасными вирусами. В частности, в нем отмечается, что животные принадлежат сторонней исследовательской организации, которой позволили воспользоваться университетской лабораторией.

«Приматы, о которых идет речь, не переносили никаких заболеваний и недавно прошли проверки, подтвердившие отсутствие у них патогенов», - говорится в заявлении университета.

