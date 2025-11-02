«Моментально все продала, вывела деньги и только после этого выдохнула» 2.11.2025, 9:20

Фото: Shutterstock

Белоруски рассказали как спасали средства на Revolut.

Онлайн-банк Revolut сообщил клиентам из Беларуси и России, что заблокирует их счета, если те не подтвердят легальный статус в странах ЕС. «Зеркало» рассказало две истории белорусок, которые столкнулись с блокировкой. Одна потеряла доступ к деньгам за одну ночь, другая сначала лишилась доступа к криптовалюте, которую хранила на черный день, но потом «чудом» смогла вывести все свои средства.

Имена изменены из соображений безопасности.

«Когда кладешь деньги в банк, рассчитываешь, они там будут в безопасности»

Марина использует счет Revolut как основной — туда поступает зарплата и там хранятся ее средства. У белоруски есть действующий ВНЖ Литвы, срок которого истекает не скоро. Тем не менее 31 октября поздно вечером ей пришло уведомление от сервиса о необходимости загрузить актуальный документ, иначе ее счет будет заблокирован.

— Причем там что-то говорили про 19-й пакет санкций. Но он же касается белорусских банков. Причем тут я? Когда я пыталась загрузить документы в приложении, оно потребовало доступ к биометрии почему-то и к записи голоса. Это выглядело очень странно — как скам (интернет-мошенничество. — Прим. ред.): какое отношение биометрия имеет к моему статусу? Я что — отпечатком пальца им докажу, что у меня есть ВНЖ? — недоумевает белоруска. — Я не стала давать этот доступ и решила, что до утра разберусь. А следующее письмо мне пришло через полчаса, и в нем говорилось уже не про санкции, а про борьбу с отмыванием денег. Самое интересное, что там содержалась претензия «Вы до сих пор не предоставили нам информацию». То есть терпели они полчаса, больше никак не могли и в связи с этим сообщили о закрытии счета.

Утром 1 ноября Марина уже не смогла рассчитываться карточкой в магазине — она была заблокирована.

— Я написала в поддержку банка, что письмо о предоставлении документов мне показалось подозрительным — в том числе потому, что там не было указано никаких сроков предоставления информации. А еще потому, что оно пришло в ночь на выходной день, когда банки не рассылают важные сообщения. Мне пришел автоматический ответ, что запрос зарегистрирован.

В ближайшее время у Марины назначено несколько визитов к врачам и платные медицинские процедуры. Чтобы оплатить их — если карту еще не разблокируют — придется либо у кого-то одалживать, либо откладывать решение проблем со здоровьем.

— Когда кладешь деньги в банк, рассчитываешь, они там будут в безопасности. Но оказалось, что нет. Не думаю, что они посмели бы так поступить с гражданами стран ЕС — закрыть счета, даже не дав день или два на загрузку документов. Это выглядит как дискриминация. И такой подход удивителен, учитывая, что такие организации как Revolut довольно популярны среди релокантов. И эта ситуация вряд ли улучшит репутацию банка среди этих людей, — говорит белоруска. — Это урок, что надо раскладывать деньги по разным кошелькам, чтобы никогда не была потеряна принципиальная сумма одновременно.

«Моментально все продала, вывела деньги на другой счет. И только после этого выдохнула»

История Веры отличается. Она использовала счет Revolut как дополнительный — к нему были привязаны различные подписки.

— Еще с Revolut было удобно держать криптовалюту. Я этим пользовалась — что копила на крупную покупку решила держать в крипте. Около 1 тыс. евро (3458 рублей по курсу Нацбанка на 1 ноября. — Прим. ред.). Сейчас у меня уже истек ВНЖ и я знала, что могу столкнуться с блокировкой, но история началась, когда он еще действовал. Хоть обычно такие сервисы предупреждают заранее, что надо загрузить документы, я решила в последний день действия документа вывести все — на всякий случай. Но когда открыла приложение, там исчез полностью раздел «Крипто».

Вера несколько недель вела переписку с поддержкой и пыталась выяснить, почему ей заблокировали доступ к части функционала приложения, когда у нее еще был действующий документ, и как можно вернуть деньги. Сначала там уверяли, что это техническая ошибка, и рекомендовали ждать обновления. А потом сообщили, что блокировка была связана с истекшим документом. Добиться она ничего не смогла и решила ждать, когда получит новый ВНЖ и ей дадут доступ к криптовалюте.

— Решила, что как только получу доступ — все выведу и закрою этот счет. Это ведь даже не настоящий банк — ты не можешь пойти к ним в офис, чтобы решить вопрос. С тобой разговаривает либо ИИ-помощник, либо присоединившийся сотрудник техподдержки, который разговаривает очень вежливо, но толку никакого — он повторяет одно и то же.

Утром 1 ноября Вера увидела в электронной почте два письма. В первом из них ей также сообщили, что в связи с 19-м пакетом санкций ЕС, ей надо загрузить действующий документ о резидентстве или гражданстве. «Если мы не получим обновленные документы, нам, к сожалению, придется закрыть вашу учетную запись», — сообщалось в письме. Во втором уточнили, что больше «не могут предлагать» услуги закроют аккаунт 31 декабря 2025 года.

— И вот тут я занервничала. Они, конечно, указали, что не блокируют счет сразу, а будут напоминать до 31 декабря, чтобы я успела перевести свои средства. Но у меня-то к тому времени они уже заблокировали всю криптовалюту. То есть на самом деле я не могла бы ничего вывести. Попыталась связаться с техподдержкой, но реальный человек мне не ответил в течение часа, наверное. Поэтому решила ждать понедельника.

Чуть позже в тот же день Вера снова открыла приложение — и там уже был доступ к криптовалюте — впервые за несколько недель.

— Каким-то чудом в приложении заработали все доступы (хоть я и не загрузила никаких документов — их еще нет). Моментально все продала, вывела деньги на другой счет. И только после этого выдохнула, — признается она.

Вера тоже удивилась тому, как оформлено предупредительное письмо от финструктуры, несмотря на то, что там были указаны реквизиты компании и пришло оно с того же адреса, с которого другие оповещения.

— За эти несколько недель общения с их сотрудниками мне несколько раз говорили, что не могут решить вопрос по эмейлу, и надо все делать в приложении. А в этот раз приходит письмо от Revolut, в котором есть ссылка, перейдя по которой ты якобы можешь вывести средства. Эта схема вызывает подозрения, — говорит она и уточняет, что решила не переходить по этой ссылке и все действия проводила только в приложении.

Напомним, 31 октября беларусы и россияне, которые пользуются онлайн-банковской системой Revolut, стали получать уведомления о блокировке счетов. Это затронуло как тех, кто проживает в странах Евросоюза, так и тех, кто работает там и имеет рабочие визы типа D. Этим финансовым инструментом, а также Paysera последние пользуются для получения зарплаты беларусские водители, которые трудятся в литовских и польских транспортных компаниях.

Позже в Revolut сообщили, что по техническим причинам загрузка документов невозможна, пишет The Insider. «В настоящее время у нас наблюдается техническая проблема, из-за которой невозможно загрузить документы. Это приводит к увеличению времени ожидания в нашем чате поддержки. Наша команда уже работает над устранением проблемы и постарается исправить её как можно скорее», цитирует издание уведомление, которое получил один из пользователей после семичасового ожидания.

