Партизаны сожгли военный грузовик россиян, чтобы сорвать отправку по Покровск 2.11.2025, 9:42

Военных РФ призвали к саботажу.

Агенты движения «АТЕШ» сожгли военный грузовик российских оккупантов, чтобы сорвать отправку под Покровск Донецкой области.

Об этом сообщает сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост «АТЕШ» в Telegram.

В движении уточнили, что их партизаны находились в составе 115-й отдельной мотострелковой бригады РФ, которая дислоцирована в районе населенного пункта Андреевка.

«(Агенты - ред.) уничтожили собственный грузовик, узнав о задаче направляться на самоубийственные штурмы под Покровск», - говорится в публикации.

Таким образом они задержали отправку подразделения и обезопасили свою жизнь.

«Солдаты видят: командование бросает личный состав на верную смерть, не давая ни отдыха, ни эвакуации. Наши агенты доказывают: каждый российский военный может бороться за свою жизнь, не выходя из части! Саботаж - самый эффективный способ избежать отправки на убой», - добавили в публикации.

Кроме того, в «АТЕШ» обратились к российским солдатами, чтобы те не отправлялись на фронт и спасли свою жизнь.

