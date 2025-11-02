Любимый напиток холодного времени оказался одним из лучших для сердца 2.11.2025, 9:46

2,044

Полезнее упражнений.

Ученые из Бирмингемского университета выяснили, что чашка горячего какао, богатого флаванолами, способна поддерживать эластичность сосудов даже после нескольких часов без движения.

Об этом сообщило издание Dailymail.

В исследовании приняли участие 40 здоровых мужчин в возрасте 18-34 года. Одна группа употребляла напиток с высоким содержанием флаванолов, а вторая — какао, из которого эти соединения изъяли. После этого каждый участник сидел неподвижно в течение двух часов, пока специалисты с помощью ультразвука оценивали состояние артерий.

Результаты показали, что даже регулярные тренировки не предотвращают снижение функции сосудов во время длительного сидения. Однако у тех, кто пил какао с флаванолами, артерии оставались гибкими, а кровообращение — стабильным.

Ученые объясняют: флаванолы стимулируют образование оксида азота, который расширяет сосуды и улучшает циркуляцию крови. Обычно малоподвижность снижает выработку этой молекулы, но какао помогает это предотвратить.

Доктор Катарина Рендейро, ведущий автор работы, отметила, что большинство людей проводит значительную часть дня сидя — на работе, в транспорте или дома. Это создает нагрузку на сосуды, даже если человек занимается спортом. По ее словам, продукты, богатые флаванолами, могут стать простым способом поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы в современном ритме жизни.

Ранее уже было доказано, что несколько часов без движения снижают способность артерий расширяться, особенно в ногах, что повышает риск сердечно-сосудистых болезней, гипертонии, ожирения и депрессии. Новое исследование британских учёных указывает на то, что одна чашка какао может частично компенсировать вред малоподвижной жизни.

Кроме того, флаванолы содержатся не только в какао, но и в темном шоколаде (с содержанием какао 70% и более), зеленом и черном чае, винограде, яблоках и орехах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com