2 ноября 2025, воскресенье, 10:15
ru
Крым, оккупированный Алчевск и ряд городов России попали под мощную атаку дронов

  • 2.11.2025, 9:57
Крым, оккупированный Алчевск и ряд городов России попали под мощную атаку дронов

Стало известно, где раздались взрывы и исчез свет.

В ночь на 2 ноября ряд временно оккупированных регионов и области России подверглись атакам беспилотников. Удар пришелся на Крым, Алчевск, морские порты Краснодарского края и несколько российских городов.

В результате атак сообщают о взрывах, пожарах и исчезновении электроснабжения. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Луганщина

Алчевск в Луганской области оказался под массированной атакой БПЛА. Сообщают о попадании по объектам города, поражении подстанции и возможных последствиях для энергоснабжения.

Крым

Во временно оккупированном Крыму также зафиксированы прилеты дронов. На местах попадания возникли пожары, детали о пострадавших уточняются.

Россия

Железногорск, Курская область – сообщают о выходе из строя местной подстанции.

Липецк – эстафету атаки принимает этот город, подробности уточняются.

Темрюк, Краснодарский край – продолжается атака на морской порт, мощность терминала перевалки нефтепродуктов превышает 2 млн тонн в год.

Туапсе, Краснодарский край – по предварительной информации, СОУ поразили «Причал 1 нефтяного терминала Туапсе», он же «Глубоководный причал Роснефти».

Орел – город снова под атакой БПЛА.

Лазорево, Краснодарский край – сообщают о прилетах дронов и последствиях для местной инфраструктуры.

