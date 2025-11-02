Крым, оккупированный Алчевск и ряд городов России попали под мощную атаку дронов
- 2.11.2025, 9:57
Стало известно, где раздались взрывы и исчез свет.
В ночь на 2 ноября ряд временно оккупированных регионов и области России подверглись атакам беспилотников. Удар пришелся на Крым, Алчевск, морские порты Краснодарского края и несколько российских городов.
В результате атак сообщают о взрывах, пожарах и исчезновении электроснабжения. Об этом сообщает OBOZ.UA.
Луганщина
Алчевск в Луганской области оказался под массированной атакой БПЛА. Сообщают о попадании по объектам города, поражении подстанции и возможных последствиях для энергоснабжения.
Крым
Во временно оккупированном Крыму также зафиксированы прилеты дронов. На местах попадания возникли пожары, детали о пострадавших уточняются.
Россия
Железногорск, Курская область – сообщают о выходе из строя местной подстанции.
Липецк – эстафету атаки принимает этот город, подробности уточняются.
Темрюк, Краснодарский край – продолжается атака на морской порт, мощность терминала перевалки нефтепродуктов превышает 2 млн тонн в год.
Туапсе, Краснодарский край – по предварительной информации, СОУ поразили «Причал 1 нефтяного терминала Туапсе», он же «Глубоководный причал Роснефти».
Орел – город снова под атакой БПЛА.
Лазорево, Краснодарский край – сообщают о прилетах дронов и последствиях для местной инфраструктуры.