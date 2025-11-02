Путину нечем ответить Игорь Эйдман

2.11.2025, 10:01

Игорь Эйдман

У блефующих шулеров тузов давно нет.

Знаете, почему Кремль так нервно среагировал на решение Трампа возобновить ядерные испытания, а Песков сразу начал что-то блеять и оправдываться за испытания «Буревестника» (мол, вы не поняли — «это другое»)? Им просто нечем ответить. Советская инфраструктура для проведения испытаний атомного оружия давно, еще в 90-е, пришла в негодность. Чтобы привести ее в порядок, требуются огромные деньги и много времени. Путину просто нечего ответить на вызов американцев.

В результате, если американцы проведут испытания, а россияне не смогут этого сделать, недееспособность их ядерного «щита» станет очевидной. Эффективность излюбленного психологического оружия Кремля — ядерного шантажа — резко снизится.

Ядерная дубина России давно прогнила. Я писал об этом не так давно здесь. Еще раз напомню.

Ядерный блеф

Встретил я в Германии одного релоканта — очень компетентного человека, много лет проработавшего, не скажу где. Оказалось, что он хорошо в теме состояния российских ядерных вооружений.

Вот что он говорит.

Состояние этого еще советского металлолома — очевидно ужасное. В случае войны две трети российских стратегических ракет просто не взлетят. Из тех, что взлетят, половина не долетит до целей по техническим причинам. Остальные либо уничтожит западное ПРО, либо у них не сработает ядерный боезаряд (тритий давно не обновлялся, а срок его полураспада подошел).

Конечно, риск, что что-то с дуру все-таки долетит и взорвется, есть. Но вот России в любом случае после войны просто не будет.

Это я не к тому, что ядерной войны не надо бояться. Надо, конечно. Не дай бог, как говорится.

Просто не вредно знать, что у блефующих шулеров тузов давно нет — одни шестерки в рукаве, и те не козырные.

Игорь Эйдман, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com