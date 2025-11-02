Путину нечем ответить
- Игорь Эйдман
- 2.11.2025, 10:01
У блефующих шулеров тузов давно нет.
Знаете, почему Кремль так нервно среагировал на решение Трампа возобновить ядерные испытания, а Песков сразу начал что-то блеять и оправдываться за испытания «Буревестника» (мол, вы не поняли — «это другое»)? Им просто нечем ответить. Советская инфраструктура для проведения испытаний атомного оружия давно, еще в 90-е, пришла в негодность. Чтобы привести ее в порядок, требуются огромные деньги и много времени. Путину просто нечего ответить на вызов американцев.
В результате, если американцы проведут испытания, а россияне не смогут этого сделать, недееспособность их ядерного «щита» станет очевидной. Эффективность излюбленного психологического оружия Кремля — ядерного шантажа — резко снизится.
Ядерная дубина России давно прогнила. Я писал об этом не так давно здесь. Еще раз напомню.
Ядерный блеф
Встретил я в Германии одного релоканта — очень компетентного человека, много лет проработавшего, не скажу где. Оказалось, что он хорошо в теме состояния российских ядерных вооружений.
Вот что он говорит.
Состояние этого еще советского металлолома — очевидно ужасное. В случае войны две трети российских стратегических ракет просто не взлетят. Из тех, что взлетят, половина не долетит до целей по техническим причинам. Остальные либо уничтожит западное ПРО, либо у них не сработает ядерный боезаряд (тритий давно не обновлялся, а срок его полураспада подошел).
Конечно, риск, что что-то с дуру все-таки долетит и взорвется, есть. Но вот России в любом случае после войны просто не будет.
Это я не к тому, что ядерной войны не надо бояться. Надо, конечно. Не дай бог, как говорится.
Просто не вредно знать, что у блефующих шулеров тузов давно нет — одни шестерки в рукаве, и те не козырные.
Игорь Эйдман, «Телеграм»