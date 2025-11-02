ISW: Украинский десант сорвал планы врага в Покровске 2.11.2025, 10:26

Геолокационные кадры опровергли ложь российской пропаганды.

Российские войска усилили штурмовые действия в районе Покровска Донецкой области, пытаясь полностью захватить город.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Согласно геолокационным кадрам, обнародованным 31 октября и 1 ноября, оккупанты недавно продвинулись в центральную и юго-восточную части города.

Российские пропагандисты заявляют, что захватчики якобы углубились в центр Покровска и продвинулись в направлении населенного пункта Котлино. В то же время старший офицер одной из украинских бригад, которая держит оборону на этом направлении, рассказал, что российские войска сейчас контролируют примерно 60% территории города и зашли в Родинское и Мирноград.

Несмотря на это, новые геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские защитники удерживают свои позиции, а иногда даже продвинулись в центре Родинского - в районах, которые ранее российская пропаганда объявляла «захваченными».

По словам старшего сержанта одной из украинских бригад, действующей вблизи Константиновки и Дружковки, после неудачного штурма 27 октября россияне уменьшили активность на этом участке фронта, вероятно перебросив часть сил для усиления наступления на Покровск и Мирноград.

Украинский оператор дрона, который работает в районе Покровска, сообщил, что враг пытается тактически изолировать отдельные украинские позиции. Представитель одной из украинских бригад отметил, что ситуация со снабжением в этом районе остается сложной, однако российские войска пока не смогли перерезать украинские пути сообщения.

Военные из Мирнограда подтвердили, что российские подразделения на севере Покровска и северо-востоке Мирнограда действуют более уверенно. По их словам, операторы российских FPV-дронов работают на расстоянии, с которого могут угрожать украинским логистическим маршрутам между городами.

Один из офицеров украинской части сообщил, что россияне практически контролируют огонь вдоль узкой дороги, по которой доставляют ресурсы в Мирноград. Из-за активного применения дронов и динамичных боев ситуация на фронте вблизи Покровска остается напряженной.

Покровск

31 октября украинские военные осуществили воздушную десантную операцию к западу от Покровска. Как сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, высадка прошла успешно. По данным источников ISW в Главном управлении разведки, в спецоперации участвовали несколько вертолетов, которые высадили подразделения спецназа в районах, которые ранее россияне заявляли как «захваченные».

В ГУР отметили, что эти территории имеют важное значение для украинской логистики на направлении Покровска. Геолокационные кадры показывают момент высадки десанта с вертолета UH-60 Black Hawk в районе, который враг считал под своим контролем.

1 ноября Минобороны РФ заявило, что якобы отразило украинское контрнаступление. При этом даже российские военные блогеры признали, что украинским вертолетам удалось без потерь действовать в зоне, насыщенной российскими дронами, что ставит под сомнение эффективность российской системы ПВО на этом направлении.

Что происходит в Покровске

Покровск остается одним из самых горячих участков фронта. В последнее время противник сумел провести несколько диверсионных групп, а численность российских войск в этом районе до недавнего времени оценивалась примерно в 200 человек.

Показательно, что в течение последней недели Владимир Путин несколько раз заявлял о якобы «окружении» Покровска и даже приказывал «допустить журналистов» в район боевых действий.

Впрочем, украинская сторона опровергает эти утверждения. Наоборот - недавно началась масштабная операция по освобождению города и вытеснению оккупантов. Ранее стало известно о десантной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленной на восстановление контроля над важными логистическими путями.

