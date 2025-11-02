закрыть
Нацбанк «проговорился» о ситуации с ростом цен в Беларуси

  • 2.11.2025, 10:37
  • 1,268
Нацбанк «проговорился» о ситуации с ростом цен в Беларуси

По кошелькам людей ударили ЖКУ, билеты на поезда, похоронные услуги, мясо и молочка.

Нацбанк проанализировал ситуацию с инфляцией в Беларуси в третьем квартале этого года. Среди прочего регулятор обратил внимание на обстановку с ценами на мясо и молочные продукты, пишет «Зеркало».

Нацбанк отмечает, что инфляция в июле-сентябре замедлилась. «Этому способствовало ослабление проинфляционного влияния внутренних факторов со стороны потребительского спроса, динамики цен производителей и сложившегося уровня инфляционных ожиданий, — отмечает регулятор. — Также уменьшилось внешнее ценовое давление вследствие замедления инфляции в Российской Федерации при укреплении беларусского рубля, а также менее интенсивного роста мировых цен на отдельные импортируемые продукты питания».

«Базовая инфляция (ее рассчитывают с поправкой на сезонность. — Прим. ред.) и административно регулируемые цены (тарифы) в годовом выражении изменились незначительно, — отмечает Нацбанк. — Менее интенсивная динамика сезонных цен на плодоовощную продукцию обусловила замедление темпов роста потребительских цен».

Базовая инфляция была на уровне 7,4% годовых в июне, а в сентябре — 7,5%.

Также в Нацбанке обратили внимание на ситуацию с ценами на мясо и молочные продукты.

«Замедление динамики цен производителей наряду с ослаблением потребительской активности способствовали менее интенсивному росту цен по отдельным продовольственным позициям, которые в первом полугодии подорожали наиболее существенно (мясо, молоко и продукты из него, кондитерские изделия)», — сообщает регулятор.

Административно регулируемые тарифы в сентябре увеличились в годовом выражении на 6% (в июне — на 5,7%). Это больше, чем прогноз чиновников в целом по инфляции на этот год — до 5%.

«Это обусловлено повышением тарифов на горячее водоснабжение, услуги железнодорожного пассажирского транспорта регионального и межрегионального сообщений, а также удорожанием почтовых и ритуальных услуг», — уточнили в Нацбанке.

