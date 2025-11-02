США готовы помочь Юго-Восточной Азии защититься от Китая 2.11.2025, 10:39

Пит Хегсет

Глава Пентагона раскрыл подробности.

Глава Пентагона Пит Хегсет раскритиковал Китай за увеличение «дестабилизирующих действий» в Южно-Корейском море. Он обещает оказать поддержку странам Юго-Восточной Азии, чтобы помочь им реагировать на угрозы КНР.

Об этом сообщает Reuters.

В субботу на второй день в Куала-Лумпуре, где были множественные встречи, включая переговоры с союзниками США - Австралией, Японией и Филиппинами, Хегсет сделал министрам обороны АСЕАН предложение.

Он предложил создать систему общего понимания морского пространства, заявив, что Китай проявил неуважение и поставил под угрозу их территориальный суверенитет.

«Вы живете на фоне угроз, с которыми мы все сталкиваемся из-за агрессии Китая и его действий в Южно-Китайском море и в других местах», - сказал он.

Хегсет подчеркнул, что им необходимо развивать их совместные возможности на реагирования, включая возможность мониторинга поведения на море и разработку инструментов, которые позволят «нам быстро реагировать».

«Никто не может внедрять инновации и масштабироваться так, как Соединенные Штаты Америки, и мы стремимся поделиться этими возможностями с союзниками и партнерами», - добавил глава Пентагона.

Заявления Хегсета прозвучали на следующий день после того, как вооруженные силы Австралии, Новой Зеландии, Филиппин и США провели учения в Южно-Китайском море, патрулирование, которое, по словам представителя китайских военных, «серьезно подорвало мир и стабильность».

Reuters отмечает, что Пекин претендует на суверенитет почти над всем Южно-Китайским морем посредством линии на своих картах, которая частично совпадает с исключительными экономическими зонами Брунея, Индонезии, Малайзии, Филиппин и Вьетнама.

Также Китай разместил в сотнях километров от своей материковой части армаду кораблей береговой охраны, которые неоднократно вступали в столкновения с судами Филиппин и обвинялись в срыве энергетической деятельности Малайзии и Вьетнама.

В свою очередь Пекин отрицает агрессивные действия и заявляет, что его береговая охрана действовала профессионально, защищая территорию Китая от вторжений.

