Коля и булочка 3 Артем Синицын, «Салідарнасць»

2.11.2025, 10:45

3,232

История с Лукашенко напомнила байки о Брежневе.

Экс-«депутат» Мингорсовета Ольга Тесакова в интервью проекту ЧестнОК-LIVE рассказала о том, чем заканчиваются незапланированные визиты чиновников с проверкой в магазины. В том числе она поделилась историей о Николае Лукашенко, зашедшем в магазин где-то в Оршанском районе:

— По-моему, в Барани… где-то там недалеко — может, Лукашенко ездил в Александрию, и они то ли рядом проезжали, то ли еще что-то… В общем, ходил Николай неприкаянный. Зашел в магазинчик, а там была только одна булочка. Сделали звонок: «А-та-та!». Там навезли этих булок, хлеба… А спроса нет. И потом это все просто выкинули. Но это была такая истерика, такая паника, что «Николай пришел, а булочек нет». Незадача.

В том, что вокруг младшего сына правителя в такой обыденной ситуации наделали столько шуму, ничего удивительного нет. Например, в 2017-м в Копыси, когда он там катался на велосипедах с одноклассниками, милиция перекрывала улицы.

И все же, не покидает ощущение, что белорусы словно на машине времени возвращаются во времена советского застоя имени Брежнева. Той самой эпохи, которую сейчас романтизирует российская кинопропаганда.

Так, в одном из современных сериалов обыгрывается старая байка о Леониде Ильиче, который якобы купил в сельском магазине колбасу, но не смог ее съесть из-за отвратительного качества продукта.

И вымышленная история о престарелом генсеке, и случай с булочкой в равной степени красноречиво демонстрируют, насколько «слуги народа» (и их родные) далеки от этого самого народа.

