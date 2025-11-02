WSJ: Украинские производители дронов вызвали ажиотаж среди западных инвесторов 2.11.2025, 10:48

1,254

Руководители отрасли прогнозируют перестройку рынка после окончания войны.

По словам основателей и инвесторов, в этом году иностранные инвестиции в украинских производителей дронов и другие оборонные технологии значительно выросли. При этом, как пишет The Wall Street Journal, дополнительные финансовые ресурсы дают возможность украинским компаниям конкурировать на зарубежных рынках с западными игроками.

Западные инвесторы теперь считают украинских производителей дронов менее рискованными после того, как многие компании за несколько лет получили доход и обеспечили себе клиентов за пределами своей страны, сказал Джастин Зиф, один из основателей инвесткомпании Green Flag Ventures.

Так, американский фонд Ondas Capital недавно заявил, что планирует инвестировать не менее 150 миллионов долларов в проверенные в боях технологии, в основном в Украине. Четыре европейские венчурные компании заявили на сентябрьской конференции по оборонным технологиям в Украине, что планируют инвестировать в общей сложности 100 миллионов долларов.

В сентябре киевская компания Swarmer привлекла 15 миллионов долларов в рамках раунда финансирования, в котором участвовали американские инвесторы. По заявлению стартапа, это была крупнейшая инвестиция в украинский оборонный бизнес с начала войны.

В то же время большая часть средств, поступивших в Украину на данный момент, является европейской, отмечает WSJ. Отчасти это связано с тем, что стартапы слишком малы для гигантских американских фондов.

Так, в июле немецкая Quantum Systems согласилась приобрести 10% акций Frontline, киевского производителя дронов, и заявила, что поможет нарастить производство в Украине. Условия соглашения не разглашаются.

«Один из ключевых аргументов в пользу покупки: по цене 3000 долларов за штуку, ее флагманский дрон стоит менее шестой части цены того, что компания считает своим ближайшим западным конкурентом», - отмечает WSJ.

В то же время инвестиции в украинские дроны также сопряжены с рисками – в стране существует угроза коррупции, рынок БПЛА перенасыщен, а простое посещение с целью поиска сделок является трудоемким и потенциально опасным.

По данным торговой организации Ukrainian Council of Gunsmiths, в Украине уже насчитывается более 300 производителей дронов. Еще сотни появляются по всей Европе и США. И руководители отрасли прогнозируют перестройку рынка после окончания войны.

«Подавляющее большинство не выживет», — сказал Халед Хелиуи, партнер, венчурной компании Plural. Но, добавил он, те, кто выживет, «станут победителями».

