«Этого очень боится Путин»
- 2.11.2025, 11:10
- 1,632
Эксперт назвал условие, при котором ситуация в России выйдет из-под контроля.
Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему так важно оставить без топлива и электричества Москву. В России все начинается с Москвы, сообщил Олег Жданов и добавил, что, если взбунтуется столица РФ, то и в других регионах начнутся массовые волнения.
Именно поэтому задача Украины «выносить» российские НПЗ и наносить удары по ТЭС, погружая в первую очередь Москву в темноту. Это создаст предпосылки для бунта недовольных жителей главного мегаполиса России. О том, как спровоцировать россиян к активным действиям против действующей власти.
«Также надо отметить вчерашнюю ночь «на болотах». «Московия» тоже не спала. Мы, кстати, начинаем приучать россиян к блэкаутам. Они уже знают, что это такое. Готовим и не только к этому. Помните, я говорил, что мы пытаемся линейную систему энергетики РФ развалить. Почему? Потому что, с точки зрения политической, надо обесточить Москву», - проинформировал военный эксперт.
При этом Жданов объяснил, что подтолкнет россиян выйти на массовые протесты: «Обескровить и обесточить Москву. Обескровить - это лишить топлива, и они пока что перевозят из регионов бензин. Главное, чтобы в Москве не было дефицита. Очень боится Путин, чтобы Москва не вышла на протесты. Обычно у них так начинается: если Москва выйдет, то выйдет практически вся страна. Сразу же это разнесется, и никакие «Роскомнадзоры» не успеют перекрыть ни интернет, ничего. Об этом будут знать сразу на всей территории Российской Федерации».