Миф о Путине рушится 3 Виктор Каспрук

2.11.2025, 12:23

5,096

Конец может быть ближе, чем он думает.

Влиятельное британское издание The Telegraph опубликовало статью «Миф о силе Путина рушится. Конец может быть ближе, чем он думает»). Ее автор Марк Бролин в частности отмечает, что «Трамп наконец-то отказался от представления времен холодной войны о том, что Россия настолько грозна, что мы должны, чтобы избежать Третьей мировой войны, признать, что она может запугивать своих соседей и сделать их вассалами. Россия – слабое, хрупкое государство со сферой влияния, которая непрерывно сокращается в течение десятилетий. Вторжение в Украину имело целью остановить распад; оно его ускорило. Земли, захваченные огромными потерями, даже не компенсируют крушение российского влияния в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в остальной Европе».

Далее Марк Бролин пишет: «Решающий момент наступил в конце сентября, когда Трамп публично поддержал предложение, что Украина может вернуть всю свою территорию. Это было не просто риторическое развлечение; это ознаменовало полный разрыв с болтовней, что «обе стороны должны уступить», которая подрывала героическую украинскую борьбу и льстила кремлевской мифологии».

Трудно сосчитать годы, когда Россия не была с кем-то в состоянии войны. Ведь московиты всегда были по сути крепостными своих царей, господ, коммунистов, олигархов и служб безопасности. Большинство из них традиционно отвечают в ходе опросов, что не интересуются политикой. И вот в России наступает то время, когда политика сама начинает интересоваться россиянами. Ведь от имени этого молчавшего народа диктор Путин начал свою войну с Украиной. А тот не знает ничего другого, как безропотно идти на войну, считая, что за него должен думать «царь», на котором и лежит вся полнота ответственности за то, что творит Российская Федерация.

Но нет никакого оправдания народe, от имени которого его руководители, через своих прислужников, творят беззаконие на украинских землях. А те почему-то думают, что вины за это на них нет, поэтому соответственно никакого наказания им за это не будет.

Хотя уже сейчас вполне понятно, что продуцирование мифа о хороших россиянах, которых сбил с толку плохой Путин, не сработает. Поскольку как могут избежать ответственности военные преступники, ворвавшиеся на чужие территории, проигнорировав международно признанные границы и совершая неприкрытый геноцид украинской нации, прикрываясь вымышленной заботой о русскоязычном населении в Украине.

Несмотря на то, что у Путина уже заканчиваются деньги на финансирование этой кровавой войны, он готов стоять с протянутой рукой перед Китаем, чтобы еще как-то оплачивать военные расходы и немного оттянуть время своего окончательного поражения в Украине.

Он задумал тягаться с Соединенными Штами и Европой, помогающим Украине, когда только у Америки ВВП почти 30 триллионов долларов, имея свой ВВП чуть более 2 триллионов долларов. И это при том, что у Российской Федерации нет доходов от применения высоких технологий. У них мало производств, а есть только нефть и газ, которые Москве с каждым месяцем все труднее продавать, из-за санкций, критично сужающих круг покупателей ее энергоносителей.

Но проблема в том, что если Советский Союз был тоталитарным коммунистическим государством, то сейчас Россия превращена его руководителями в тоталитарную страну, где доминирует гипершовинизм. Что сделало ее идеологию гораздо более убедительной для населения, чем коммунизм. В противном случае количество погибших, на порядки превосходящее число павших на войне в Афганистане, уже способно было бы свергнуть режим Путина.

Сейчас диктатору все еще удается заманивать простачков на свою войну огромными выплатами, как для России. Но через некоторое время россияне могут дважды подумать о том, стоит ли соглашаться на участии в ней ради возможности добровольно прыгнуть в мясорубку. Какая польза от денежного бонуса за подписание контракта, если вас искалечили или убили? Мертвым деньги уже не нужны.

Пока путинскому режиму удавалось более или менее справляться с пополнением своей террористической армии, выкачивая молодых мужчин из глубинки, нероссийских провинций, опустошая тюрьмы и обещая заоблачные премии солдатам-контрактникам. Однако все эти источники привлечения рекрутов медленно, но иссякают.

Путин оттягивает большую мобилизацию, которая перенесет реальность войны непосредственно в основные российские регионы, включая Москву и Санкт-Петербург. Вот почему он не хочет требовать от генералитета резкого увеличения численности войск таким путем. Конечно, он может получить новых солдат, однако когда москвичи вдруг столкнутся с тысячами грузов 200, которые возвращаются домой ежемесячно, война вскоре для них станет ненавистной, как и сам деспот.

Легко быть суперпатриотом, когда война тебя не касается лично. Но когда в столицу российской империи начнут массово прибывать ликвидированные в Украине российские солдаты, их матери в Москве начнут смотреть на провозглашенную Путиным так называемую СВО совсем другими глазами. И после этого его время истечет.

Но чтобы сейчас успешно противостоять нашествию московской орды, украинцам нужна постоянная помощь посредством увеличения количества высокоточного оружия и разведывательной поддержки Запада. Наши союзники в Америке и Европе должны удвоить усилия, чтобы предоставить Украине оружие, необходимое для поражения стратегических российских целей, командных пунктов и перекрытия логистических путей для поставок оружия, горючего и продовольствия на линию фронта.

«Военное искусство» россиян заключается в сомнительной тактике убийства своих солдат во время «мясных штурмов», которую бездарные генералы выбрали для удовлетворения гиперболизированной гордыни российского диктатора.

Уже сейчас некоторые представители российского истеблишмента начали осознавать, каким фиаско стала война России против Украины, какой непоправимый ущерб нанесен Российской Федерации в экономическом и международном планах. Расплата за все содеянное будет неотвратимой. Ведь уже сейчас РФ не хватает нескольких миллионов рабочих рук и дальше эта тенденция будет только необратимо ухудшаться. А это значит, что большая часть рабочей силы в России не будет заменена в течение следующих 25 лет или больше. Особенно учитывая резкое падение рождаемости в этой стране.

До войны с Украиной у России была достаточно мощная армия из хорошо обученных подготовленных военных. Особенно в элитных бригадах: воздушно-десантных войсках, спецназе, морской пехоте. Но поскольку Путин, для которого уничтожение государственности Украины стало идеей фикс, не умел мыслить стратегически, он раньше времени бросил в войну все свои хорошо обученные войска. Все они были успешно уничтожены украинской армией.

На данный момент когда-то великая российская армия почти на 90 процентов состоит из сырых, необученных новобранцев. Хотя возвращение нововведения сталинских времен – заградительных отрядов – позволяет российским генералам успешно гнать их в «мясные атаки». Во время которых часто выживают только 3 процента посланных на штурм украинских позиций российских пехотинцев.

После окончания войны, которую затеял этот кремлевский «гениалиссимус», в Российской Федерации, если она, конечно, сможет сохраниться в нынешних границах, понадобится не менее десятилетия для того, чтобы восстановить армию, которую уничтожил Путин. И все это стало следствием некомпетентности и дерзости Кремля.

Постсоветская российская армия была законсервирована в прошлом и никогда не развивалась. А украинские военные проходили подготовку на Западе и имели возможность меняться, совершенствоваться и развивать свои профессиональные навыки. Хотя главным просчетом и первопричиной всех проблем Москвы является то, что Путин решил начать войну с Украиной.

Российская военная машина и военно-промышленный комплекс, заточенный на войну, позволяют узурпатору еще немного продлить продолжительность вторжения на украинские земли. Хотя теперь может он и хотел бы загнать «джина войны» обратно в бутылку, но время для этого уже безнадежно упущено.

Путин, цепляясь за свою войну в Украине, целенаправленно приближает Россию к ее развалу. Он показал всему миру подлинное лицо Российской Федерации, ее антиутопическое общество, которое России удавалось долго скрывать, пряча его за фасадом притворного благополучия своей столицы – Москвы.

Последствиями путинской войны в Украине уже сейчас явился демографический кризис, короткая продолжительность жизни, алкоголизм, употребление наркотиков, самоубийства и дисбаланс в соотношении численности мужчин и женщин. Российское общество все больше деградирует, и когда все будет продолжаться дальше в таком же темпе, то вряд ли у россиян как народа просматривается хоть какое-то положительное будущее.

По мнению британского аналитика Марка Бролина: «Годами считалось, что Россия настолько мощна, что ее могут сдержать только США. Более правдивая линия – противоположная: Россия настолько системно слаба, что моральная ясность, целенаправленное давление и поддержка асимметричных сильных сторон Украины могут изменить как поле боя, так и политику Москвы».

Виктор Каспрук, «Обозреватель»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com