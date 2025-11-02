Белорус продает квартиру в «Минск Мире» почти за $3 тысячи долларов за «квадрат» 7 2.11.2025, 12:31

Люди комментариях стали возмущаться размерами жилья и его ценой.

Минчанин Владимир решил продать свою квартиру-студию в «Минск Мире». Объявления разметил не только на онлайн-площадке Kufar, но и в соцсетях. В посте в TikTok он указал, что за недвижимость размером 27,8 м² хотел бы получить 82,5 тысячи долларов, то есть почти 3 тысячи за «квадрат». Однако торг не исключал. В комментариях под постом пользователи стали возмущаться размерами жилья и ценой. Мужчина им ответил, пишет «Зеркало».

В TikTok в посте Владимира указано, что квартира, которую он продает, находится в доме «Багамы». Дом 2024 года, в нем есть лобби и комната для велосипедов. Недвижимость находится рядом с метро «Аэродромная», МКАД и торговым центром Avia Mall.

— Напомню, что ремонт купленной квартиры через пять лет закончится, а метро ближе/дальше не станет, — написал он.

В видео мужчина рассказал, что дорога от «подземки» до подъезда занимает шесть минут и показал, как выглядит маршрут.

— Секунды побежали, а мы прогулочным шагом направляемся к заветному адресу Братская, 11. Пойдем через торговый центр Avia Mall, потому что по прямой мешает пройти стройка. Одно радует, что через годик она закончится, и путь станет еще короче, — описывает ситуацию Владимир. — Avia Mall — торговый центр пока необжитой. Арендаторов немного. Единственное, что создает там какую-то жизнь — это Green. Гипермаркет, который сейчас собирает доволи неплохие отзывы. Но большой плюс в том, что парковка всегда свободна.

В комментариях владелец жилья добавил, что, когда стройка закончится, дорога от дома до метро станет короче. По фото, опубликованным им, видно, в помещении сделан ремонт, есть мебель и бытовая техника.

Несколько слов оставил Владимир и о самой квартире. Она находится на 9 этаже, окна — во двор.

— В квартире в настоящее время никто не прописан. Я являюсь прямым собственником, — отметил мужчина. — Квартиру покупал непосредственно у застройщика. Все документы в порядке и на руках.

За шесть дней видео Владимира посмотрели более 60 тысяч раз. Под ним свыше 260 комментариев. В них одна часть пользователей удивлялись метражу жилья и цене, выставленной на него мужчиной. Собрали некоторые из их мнений:

«Супер! Все нравится! Кладовка действительно классная, однако хотелось бы увидеть саму квартиру»;

«Кухня хорошая, еще бы комнату увидеть»;

«У меня туалет с ванной больше в доме»;

«У меня дача с ремонтом, с мебелью, баней, крытым, отдельно стоящим бассейном, [площадью] 220 м² за такие деньги. 14 км от кольцевой»;

«3к долларов (3 тысячи долларов. — Прим. ред.) за квадрат»;

«Ну прям близость до метро очень важный показатель. 27,[8] м²… Спать на засаленном диване под звуки холодильника, кайф»;

«Чем дальше годы, тем меньше квадраты, а цены больше…».

«Тоже продаю двушку стоимостью 2,7 тысячи долларов за «квадрат»

В ответ на активность комментаторов Владимир записал еще одно видео. Где по пунктам разобрал некоторые из претензий. Первое, что он отметил, недвижимость в «Минск Мире» можно сравнивать только с недвижимостью в этом же жилом комплексе. Неправильно сопоставлять ее с 8-комнатной квартирой в Гомельской области или с дачей в 5 км от Минска с бассейном и собакой, считает мужчина.

— «Минск Мир» — явление для Беларуси уникальное. Еще с 2021-го слежу за тем, как мне говорят, о том, что я сумасшедший вкладывать 1−1,2 тысячи долларов в «квадрат» в этот человейник. В это «гетто», она скоро посыплется до «500» [долларов за м²], просто чистейшее безумие. Но, 2025 год, цены на квартиры вы знаете какие.

По словам мужчины, уникальность его дома — расположение. Рядом с ним строится Международный финансовый центр, где после открытия будет невероятная деловая активность, считает мужчина.

Под новым роликом некоторые пользователи снова обратили внимание на цену, за которую мужчина хочет продать жилье и поделились своими примерами.

«У меня старший брат построил там квартиру (проспект Мира, 14). Что вы пытаетесь впарить? Он отдал за квартиру голую 45 тысяч долларов и вложил в отличный ремонт 25 тысяч. С бытовой техникой! Так с чего она должна стоить на 12 тысяч дороже?»;

«Вложив 1,2 тысячи долларов за «квадрат», продавать почти за 3 тысячи за «квадрат». Хороший бизнес»;

«28 м² элитного жилья за 80 тысяч долларов. Да я лучше дом в деревне на 100 «квадратов» возьму, а на сдачу фермерское хозяйство открою»;

«Тоже продаю двушку стоимостью 2,7 тысячи долларов за «квадрат», правда, на Каменке (речь о минском микрорайонне Каменная Горка. — Прим. ред.). И что? Хочешь — покупай, хочешь — стройся сам, дешевле будет».

В комментариях один из пользователей отметил, что Владимир в своем ролике сказал все правильно, но засомневался, продаст ли тот жилье за такую цену.

— Как знать… — ответил автор видео. — И потом, всегда же есть торг реальному покупателю. Буду адекватным [к] рынку. В любом случае те, кто здесь брызжут слюной, и трети не имеют от заявленной стоимости.

Нужно отметить, что ранее один из риелторов рассказал в TikTok, что продал квартиру-студию в «Минск Мире», в которой стоимость квадратного метра достигла 3 тысяч долларов.

Судя по описанию, речь идет о жилье площадью 28 м², которое выставили на продажу за 87 тысяч долларов со всей мебелью и техникой. За сколько его купили, риелтор не уточнил.

