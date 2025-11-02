РФ потеряла до 15% возможностей: генерал оценил удар по нефтепроводу «Кольцевой» 2.11.2025, 12:39

3,234

Поражено одно из важнейших звеньев для боевой активности войск врага.

От нефтяной отрасли в РФ зависит не только экономическая составляющая, но и военно-промышленный комплекс оккупантов. Об этом в эфире «Суспільного» рассказал Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии, комментируя удар ГУР по нефтепродуктопроводу «Кольцевой» в Московской области.

«В России все отработано в плане комплексного обеспечения различными средствами, особенно логистические пути, доставки нефти. И от этого зависит производство оружия, боеприпасов, обеспечение войск и боевые операции. Уничтожение этого узла обесценит до 15% возможностей обеспечения войск. И возможна экономическая составляющая по месту дислокации», - сказал Маломуж.

Он отметил, что нефтепровод «Кольцевой» является одним из крайне важных звеньев для боевой активности войск и потенциала военно-промышленного комплекса РФ.

«Это тот формат, который должен параллельно действовать, масштабироваться по всей территории России. И такие комплексы, особенно нефтедоставка, это непосредственно обеспечение войск. Это один кирпичик, который вывели из обороноспособности РФ», - добавил Маломуж.

