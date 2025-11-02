Турция готова принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой 1 2.11.2025, 12:48

Глава турецкого МИД озвучил подробности.

Турция готова снова стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.

Об этом заявил глава МИД Турции на форуме TRT World Forum, пишет Yeni Şafak.

По его словам, Анкара готова принять четвертый раунд переговоров между делегациями двух стран, а также потенциальный саммит лидеров в Стамбуле.

«Три раунда переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле привели к ощутимым результатам, в частности к обмену пленными и возобновлению прямого диалога между сторонами. Мы искренне верим, что дипломатия остается единственным путем к мирному разрешению кризиса в Украине», - заявил глава МИД Турции.

Фидан подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет поддерживать дипломатические усилия для достижения мира и готова предоставить свою площадку для прямых переговоров между Киевом и Москвой.

Напомним, Украина и Россия провели три раунда переговоров в Стамбуле - в мае, июне и июле 2025 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com