Турция готова принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой

Турция готова принять новый раунд переговоров между Киевом и Москвой1
- 2.11.2025, 12:48
Глава турецкого МИД озвучил подробности.
Турция готова снова стать посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.
Об этом заявил глава МИД Турции на форуме TRT World Forum, пишет Yeni Şafak.
По его словам, Анкара готова принять четвертый раунд переговоров между делегациями двух стран, а также потенциальный саммит лидеров в Стамбуле.
«Три раунда переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле привели к ощутимым результатам, в частности к обмену пленными и возобновлению прямого диалога между сторонами. Мы искренне верим, что дипломатия остается единственным путем к мирному разрешению кризиса в Украине», - заявил глава МИД Турции.
Фидан подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет поддерживать дипломатические усилия для достижения мира и готова предоставить свою площадку для прямых переговоров между Киевом и Москвой.
Напомним, Украина и Россия провели три раунда переговоров в Стамбуле - в мае, июне и июле 2025 года.