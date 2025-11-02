БелЖД хочет привлечь мигрантов из-за нехватки рабочих рук 5 2.11.2025, 12:57

Руководству направили докладную записку.

Руководство Белорусской железной дороги рассматривает возможность привлечение мигрантов для работы на предприятии. Такое поручение в августе 2025 года было отправлено государственным органам Беларуси, пишет «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Рассмотрев его, они отправили руководству БЖД докладную записку, в которой, в том числе указали на проблемы, которые могут возникнуть.

Так, например, отмечается, что привлечение трудовых мигрантов может вызвать напряженность в трудовых коллективах и способствовать их распаду. Подобная инициатива может разрушить корпоративную культуру, формировавшуюся десятилетиями.

Кроме того, привлечение трудовых мигрантов потребует дополнительных расходов — на перелет, проживание, медицинское обслуживание и страхование.

Отмечается, что размер оплаты труда мигрантов в Беларуси начинается от 2 тыс. бел. рублей, что составляет средний размер заработной платы на БЖД.

Руководство БЖД допускает возможность использования труда мигрантов, однако считает, что к ответственным должностям их допускать нельзя.

«Сообщество» напоминает, что руководство БЖД в последнее время проводит политику масштабного сокращения численности работников предприятия, чтобы снизить финансовые затраты. В первую очередь в управлении БЖД и в отделениях урезают административно-управленческий персонал и «невостребованные» должности. Из управления за один день может уйти 7–10 человек.

На периферии также сохраняется острая нехватка людей по рабочим профессиям — прежде всего вагонников, путейцев, составителей поездов.

Такая кадровая политика обернулась проблемами для отрасли и теперь БЖД вынуждена искать внешнюю рабочую силу.

