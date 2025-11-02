В Минске на месте древнего католического кладбища строится Академия КГБ 7 2.11.2025, 13:17

Это строительство нарушает закон Беларуси.

В Минске около костела святого Роха, на месте древнего католического кладбища, возводится некое многофункциональное здание. По информации ресурса KATOLIK.LIFE это будет новый корпус Академии национальной безопасности, подведомственной структуры КГБ.

Золотогорское кладбище — одно из самых старых и больших в Минске. Уничтожать его начали в 30-е года 20 века, а 80-е — снесли и увезли надгробные плиты, а землю разровняли. В 2017 году власти закрепили его за костелом святого Роха. Приход своими силами сделал здесь дендропарк. В 2019 году территорию включили в охранную зону.

В годы Первой мировой войны на Золотогорских кладбищах хоронили жертв немецких бомбардировок Минска. В 1915–1916 годах — минских офицеров, которые умерли в госпиталях.

В июне 2025 года в этом районе снесли «глушилку» советских времен и некоторые другие постройки. Участок работ затронул территорию, ранее переданную приходу, где уже были посажены кусты и деревья в новом дендропарке.

При рытье котлована строителям попадалось много человеческих костей. Они были собраны и переданы на экспертизу.

Это строительство нарушает закон Беларуси «О погребении и похоронном деле», в котором говорится, что «использование территории бывшего места погребения после переноса разрешается только под зеленые насаждения по истечении двадцати лет с момента его переноса. Возведение зданий и сооружений на этой территории запрещается».

