В Минске на месте древнего католического кладбища строится Академия КГБ

В Минске на месте древнего католического кладбища строится Академия КГБ7
- 2.11.2025, 13:17
- 4,142
Это строительство нарушает закон Беларуси.
В Минске около костела святого Роха, на месте древнего католического кладбища, возводится некое многофункциональное здание. По информации ресурса KATOLIK.LIFE это будет новый корпус Академии национальной безопасности, подведомственной структуры КГБ.
Золотогорское кладбище — одно из самых старых и больших в Минске. Уничтожать его начали в 30-е года 20 века, а 80-е — снесли и увезли надгробные плиты, а землю разровняли. В 2017 году власти закрепили его за костелом святого Роха. Приход своими силами сделал здесь дендропарк. В 2019 году территорию включили в охранную зону.
В годы Первой мировой войны на Золотогорских кладбищах хоронили жертв немецких бомбардировок Минска. В 1915–1916 годах — минских офицеров, которые умерли в госпиталях.
В июне 2025 года в этом районе снесли «глушилку» советских времен и некоторые другие постройки. Участок работ затронул территорию, ранее переданную приходу, где уже были посажены кусты и деревья в новом дендропарке.
При рытье котлована строителям попадалось много человеческих костей. Они были собраны и переданы на экспертизу.
Это строительство нарушает закон Беларуси «О погребении и похоронном деле», в котором говорится, что «использование территории бывшего места погребения после переноса разрешается только под зеленые насаждения по истечении двадцати лет с момента его переноса. Возведение зданий и сооружений на этой территории запрещается».