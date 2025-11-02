закрыть
2 ноября 2025, воскресенье, 14:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске на месте древнего католического кладбища строится Академия КГБ

7
  • 2.11.2025, 13:17
  • 4,142
В Минске на месте древнего католического кладбища строится Академия КГБ

Это строительство нарушает закон Беларуси.

В Минске около костела святого Роха, на месте древнего католического кладбища, возводится некое многофункциональное здание. По информации ресурса KATOLIK.LIFE это будет новый корпус Академии национальной безопасности, подведомственной структуры КГБ.

Золотогорское кладбище — одно из самых старых и больших в Минске. Уничтожать его начали в 30-е года 20 века, а 80-е — снесли и увезли надгробные плиты, а землю разровняли. В 2017 году власти закрепили его за костелом святого Роха. Приход своими силами сделал здесь дендропарк. В 2019 году территорию включили в охранную зону.

В годы Первой мировой войны на Золотогорских кладбищах хоронили жертв немецких бомбардировок Минска. В 1915–1916 годах — минских офицеров, которые умерли в госпиталях.

В июне 2025 года в этом районе снесли «глушилку» советских времен и некоторые другие постройки. Участок работ затронул территорию, ранее переданную приходу, где уже были посажены кусты и деревья в новом дендропарке.

При рытье котлована строителям попадалось много человеческих костей. Они были собраны и переданы на экспертизу.

Это строительство нарушает закон Беларуси «О погребении и похоронном деле», в котором говорится, что «использование территории бывшего места погребения после переноса разрешается только под зеленые насаждения по истечении двадцати лет с момента его переноса. Возведение зданий и сооружений на этой территории запрещается».

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников