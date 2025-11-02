Удар по кокаиновым штабам 4 Иосиф Гальперин

Николас Мадуро

Мадуро обращается к Путину как к подельнику.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправил письмо Владимиру Путину с мольбами о военной помощи. Об этом сообщает газета «Вашингтон пост», ссылаясь на внутренние документы американского правительства.

В письме венесуэльский диктатор просил продать Венесуэле ракеты, восстановить несколько старых истребителей Су-20 МК2, отремонтировать в России пять радиолокационных станций, оказать логистическую поддержку, а также предоставить трехлетний план финансирования обороны Венесуэлы через компанию «Ростех».

В послании Мадуро отметил, что российские истребители, которые раньше купила Венесуэла, – это «самое важное средство сдерживания, которым располагало национальное правительство страны перед лицом угрозы войны».

Аналитики и чиновники, с которыми поговорила газета, сказали, что значительную часть оружия Венесуэла закупала у России еще при предыдущем лидере страны Уго Чавесе. Сейчас это вооружение, по словам собеседников издания, по большей части – «чистый хлам», то есть находится в нерабочем состоянии или устарело.

Письмо Мадуро Путину передал министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес, который посещал Москву в середине октября, чтобы встретиться с главой Минтранса РФ Андреем Никитиным.

Кроме того, Мадуро направил письма лидерам КНР и Ирана. У Китая он попросил «расширить военное сотрудничество» двух стран, чтобы противодействовать «эскалации конфликта между США и Венесуэлой», в частности – ускорить производство систем радиолокационного обнаружения.

В послании к Ирану говорилось, что Венесуэла нуждается в «оборудовании пассивного обнаружения», «глушителях GPS» и «в дронах с дальностью полета 1000 километров».

Президент Венесуэлы обратился за помощью на фоне борьбы США с латиноамериканскими наркокартелями. С сентября Соединенные Штаты нанесли более десяти ударов по судам наркоторговцев, которые в основном отправлялись с побережья Венесуэлы. 24 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что следующим шагом станут наземные операции Вооруженных сил США.

По данным источников издания The Wall Street Journal, Белый дом уже определил цели для нанесения ударов по Венесуэле.

Ранее Мадуро хвастался, что в распоряжении Вооруженных сил Венесуэлы имеется 5000 переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С» российского производства и что «благодаря президенту Путину, России, Китаю и многим друзьям по всему миру у Венесуэлы есть все необходимое оборудование, чтобы гарантировать мир».

Мировые СМИ пишут, что целью американской операции (СВО?) против Венесуэлы с применением авианосцев и десантных кораблей является не смена режима и оккупация страны, а для начала – прекращение поставок наркотиков из Венесуэлы (и Колумбии) в США. Наркотики ежегодно убивают больше американских граждан, чем гибло при войне с джихадистами на Ближнем Востоке. Думаю, мировые СМИ пишут не все. Дело еще в том, что Мадуро обращается к Путину не просто как к союзнику, но и как к подельнику.

Вспомните самолеты правительственного авиаотряда «Россия», пойманные на перевозке кокаина. А ведь это давняя традиция КГБ – разлагать западный мир наркотиками, еще лет сорок назад военные грузовые самолеты СССР переправляли героин из Афганистана в Берлин, тогдашний оплот Западной группы войск в Германии, а из Берлина наркотики шли на Запад. Об этом потом писала перестроечная пресса.

Думаю, что оперативное окружение Трампа это все знает и предлагает ему поучаствовать в гибридной войне с Россией – по примеру своего визави, специалиста таких войн. То есть, не только ослабить (или устранить) путинского прокси из подбрюшья США, но и лишить путинскую машину диверсий финансовой поддержки – доходов от наркотиков.

Хотя, может, они имеют в виду, что кто-то в Москве подсел на кокаин?…

Иосиф Гальперин, kasparov.ru

