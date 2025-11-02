ВСУ ударили по пяти подстанциям в глубине России 2.11.2025, 13:44

1,448

Беспилотники поразили энергетические объекты врага.

Подразделения Сил беспилотных систем в ночь на воскресенье, 2 ноября, поразили пять подстанций в глубине Российской Федерации.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди в Telegram.

«Если в кВ (киловольт), то 500,500,500... В течение прошедшей ночи, птицами СБС подзевано 5 подстанций вплоть до Грязей, совокупной мощностью 5066 МВА (мегавольт-ампер). Одна из них - совместными усилиями с ССО», - написал он.

Он добавил, что о результатах работы СБС по стратегическим объектам в РФ после доразведки обнародует Генеральный штаб ВСУ.

