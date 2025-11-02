Только 38% белорусов доверяют вакцинам 1 2.11.2025, 13:53

Женщины уверены в них меньше, чем мужчины.

Средний показатель доверия к вакцинам в Беларуси составляет 38%. Такие данные опубликовали бельгийские исследователи в последнем номере журнала Vaccine. Их заметил канал «De facto. Беларуская навука».

Это результат анализа опроса, который летом 2023 года был проведен в шести странах за пределами ЕС: Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Беларуси, Армении, Грузии и Казахстане.

Доверие к вакцинам в этих странах составило 43,7%, что ниже среднего показателя по ЕС — 49,97%. В антилидерах оказались Казахстан — 35,5%.

В Беларуси респонденты в возрасте 65+ были более уверены в вакцинах в целом, чем те, кто был в возрасте 35–44 лет. Женщины в нашей стране менее уверены в вакцинах, чем мужчины, когда речь идет о вакцине против гриппа и вакцине против Covid-19.

