закрыть
2 ноября 2025, воскресенье, 14:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Только 38% белорусов доверяют вакцинам

1
  • 2.11.2025, 13:53
Только 38% белорусов доверяют вакцинам

Женщины уверены в них меньше, чем мужчины.

Средний показатель доверия к вакцинам в Беларуси составляет 38%. Такие данные опубликовали бельгийские исследователи в последнем номере журнала Vaccine. Их заметил канал «De facto. Беларуская навука».

Это результат анализа опроса, который летом 2023 года был проведен в шести странах за пределами ЕС: Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Беларуси, Армении, Грузии и Казахстане.

Доверие к вакцинам в этих странах составило 43,7%, что ниже среднего показателя по ЕС — 49,97%. В антилидерах оказались Казахстан — 35,5%.

В Беларуси респонденты в возрасте 65+ были более уверены в вакцинах в целом, чем те, кто был в возрасте 35–44 лет. Женщины в нашей стране менее уверены в вакцинах, чем мужчины, когда речь идет о вакцине против гриппа и вакцине против Covid-19.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого
«Беларусь Натальи Радиной» — это про каждого Ирина Халип
«Буревестник» над гнездом кукушки
«Буревестник» над гнездом кукушки Владимир Халип
Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников