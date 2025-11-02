Россияне выводят часть войск из-под Покровска 2.11.2025, 14:04

155-я бригада морской пехоты РФ почти уничтожена.

Россия отвела с Покровского направления 155-ю бригаду морской пехоты, которая ранее участвовала в боевых действиях в Сирии и на Киевщине. Об этом в комментарии «Суспільному» сообщил штаб-сержант 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады Александр Вовк.

По его словам, на место 155 бригады, оккупанты перебросили менее подготовленные подразделения - 108-й мотопехотный и 68-й танковый полки из состава 150-й дивизии.

«В последнее время это подразделение было усилиями наших военнослужащих почти уничтожено и оно сейчас выводится, то что осталось выводится, происходит замена на мотопехотные подразделения. Это свидетельствует о том, что враг понес в зоне нашей ответственности большие потери и целое подразделение стало небоеспособным», - пояснил штаб-сержант.

Военный добавил, что новые российские подразделения не ориентируются в боевой обстановке, несут большие потери во время штурмов и действуют хаотично. Несмотря на то, что атаки врага продолжаются даже в сложных погодных условиях, когда работа украинских дронов затруднена, Вооруженные силы Украины эффективно обнаруживают и уничтожают противника.

Российские войска применяют пехоту, бронетехнику, танки и дроны, в том числе с оптоволоконным управлением, чтобы поразить украинскую логистику, однако их попытки остаются безуспешными.

Вовк отметил, что несмотря на попытки российских военных продвигаться ночью, используя термоодеяла для маскировки, это не дает результата - украинские защитники обнаруживают их и уничтожают.

Он также пояснил, что во время дождя, когда работа украинских дронов усложняется, интенсивность атак противника возрастает. Зато в ясную погоду россияне избегают масштабных штурмов, действуя небольшими группами или в одиночку.

По словам военного, оккупанты пытаются прорвать оборону в направлении Константиновка - Купянск, однако большинство их техники уничтожается еще до того, как она приближается к позициям Вооруженных сил Украины.

